Una ex GH habló de fraude y aseguró que Romina está en la casa por "un favor que le debían"

Ya es claro que la extendida estadía de Romina Uhrig en la actual edición de Gran Hermano, la cual iba a durar 48 horas, pero finalmente será hasta el domingo, no tuvo la razón que desde la producción del reality afirmaron O quizás sí, pero más que "limpiar la casa", como aseguraron, terminó lavándole la cara a algunos participantes, mientras que enmendó los errores de otros. Ahora encima tiene una razón más para quedarse: su ex compañera Martina Stewart Usher la acusó de haber sido parte de un fraude y advirtió que está ahí por "un favor que le debían".

"Porque cuando vos laburás para Telefe firmás un contrato y cuando terminás el programa es: 'o te quedás acá, o te vas'", explicó Martina, en referencia a que Uhrig fue una de las que marchó hacia América TV para ser parte de Bailando 2023. "Es muy raro. Yo no sé si hay guita de por medio. Pero realmente una persona que se va, que estuvo en otro programa, en otro canal... es raro, ¿no es rarísimo?", se preguntó ante el streaming Radio Mitre Live.

Martina Stewart Usher fue parte de la edición de Gran Hermano que ganó Marcos Ginocchio.

"Nosotros cuando nos vamos del canal, vía libre, no hay chance de que te vuelvan a llamar. Y más habiendo gente que sigue laburando en el canal y que quizás los podrían haber metido a ellos. Esa elección y que sea una persona que encima se fue y laburó en otro canal, muy raro", insistió Stewart ante el periodista Juan Etchegoyen. "Además, podían poner una figura como copada. Poner uno de otro GH, con todos los quilomberos que hubo y con todas las figuras polémicas, que hayan metido a una persona que trabajó en otro canal, es muy raro. No sé la interna, pero claramente algo hay", añadió.

"Si entraba Alfa, bueno. Se está comiendo toda la tribuna todas las noches el pobre viejo, métanlo", lanzó con animosidad la ex jugadora. Antes también había tenido dardos maliciosos contra Walter "Alfa" Santiago. "Lo ves ahí en las tribunas todas las noches, no sé si no tiene un plan más divertido que estar ahí todas las noches", se había burlado.

Respecto a la razón por la cual en Gran Hermano eligieron a Romina, Martina tiró dos hipótesis. "Creo que hay una suma importante en el medio. Si no, no me cierra", esgrimió por un lado. Aunque por el otro, el por qué es mucho más complejo y hasta tiene que ver con un fraude oculto que habría sucedido en la anterior edición. "Yo me enteré, una vez que terminó el programa, que ella salió antes de lo que la tenían que sacar. Quizás fue un favor que le debían", develó.

"En una fiesta, todos medio en pedo, como que se le escapó a Romi eso. No sé mucho. Sé eso. Como que la sacaron antes de lo que la tenían que sacar", confesó Martina. "'Se tenía que quedar Juli, entonces me sacaron a mí'. Fue un comentario en pedo de ella, que se le escapó algo, y no sé a qué se ata. Tampoco te voy a contar una historia que no sé. Y ahora, analizando esto que pasó, capaz le debían algo y por eso entró", remarcó.

Romina Uhrig reingresó a la casa de Gran Hermano.

Respecto a sus sospechas, la ex participante reflexionó y sembró la duda acerca de que haya favoritos de la producción. "Hay las dos cosas. Hay gente que entra porque hace 20 castings como yo, que se me re complicaba porque tenía que cambiar las fechas del laburo para ir a Capital, y entré al programa y decían 'no, yo fui tres veces'. Cuando salí de la casa, yo no tenía un puto contacto en Telefe", recordó.

Mientras tanto, Romina se quedará hasta el domingo para darle un día más a la placa y que un hermanito o hermanita en concurso se vaya del juego recién el lunes. Sin importar las razones, en el programa buscan sacarle jugo a una jugadora que siempre llevó un rol cómplice con las órdenes del confesionario. Lo que es un hecho es que el ingreso de ella en la casa más famosa del país tuvo intenciones claras y marcadas, que modificaron el comportamiento de las y los hermanitos.