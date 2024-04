"Yo tengo canjes y ustedes ni un hisopo": la novia del Chino de GH discriminó a los fans del programa y se arrepintió

Gran Hermano es sin dudas un programa que da para todo: hace que los participantes puedan exponerse, conseguir trabajos que nunca antes habían pensado, meterse en una vida de lujos y fama e integrar los medios de comunicación, entre otras amplias oportunidades. Pero, mientras ellos hacen su propio camino, también están sus parejas y familiares que, de alguna u otra manera, también terminan estando en una sintonía similar.

Martín Ku

Esto mismo sucedió en Gran Hermano 2024. Desde el primer día, muchos familiares o parejas de los participantes decidieron hacerse a un lado y dejar que la fama -y todo lo que eso conlleva- rodee a los verdaderos los protagonistas del reality. Pero en algunos caso, ocurrió todo lo contrario, como el de, por ejemplo, la novia de Martín Ku.

María del Rosario Sosa Unzaga, novia del "Chino", ya tiene más seguidores en Instagram que algunos de los participantes que están dentro de la casa por hacer campaña para él, mostrarse -en su momento- a favor de Juliana "Furia" Scaglione y por ser una fanática más del reality. Pero todo se le terminó yendo de las manos.

"Marisol" ingresó a la casa de Gran Hermano en una edición de "congelados".

En las últimas horas, los fanáticos de Furia comenzaron a destratar a María del Rosario por cambiar de bando y manifestarse en contra de ella, y "La novia del Chino" no tuvo mejor idea que defenderse a través de sus redes sociales, discriminando a las personas que, por ejemplo, no cuentan con la posibilidad de comprar un iPhone o simplemente no usan el dispositivo de Apple.

Fueron un total de cuatro videos que luego eliminó, en los cuales comentaba que la gente "la vive demasiado", haciendo hincapié en que las personas son muy eufóricas por el programa, y que mientras ellos hacen eso, ella tiene "canjes" y "publicidades". No obstante, el detalle no menor es que se le olvidó que si hoy tiene la posibilidad de tener cosas "gratis", es simplemente porque aquellos televidentes a los que hoy insulta, la hicieron un poquito famosa.

Marisol, novia de Martín Ku, discriminó a los fanáticos de Gran Hermano: "Ustedes la re viven".

Con un video sentada en su cama, totalmente sobrada y con un tono de voz agrandado, lanzó: "Mientras ustedes están acá bardeandome yo estoy cerrando un canje, estoy cerrando publicidad, estoy sorteando cosas de Apple... ustedes con sus Motorola no sé si pueden hacer lo mismo".

Y subrayó: "Yo estoy acá, justamente ahora estoy usando una bombacha de canje, un pijama de canje. Realmente me dan pena, y no sólo por mí, sino por todas las personas que acosan. Ya ni siquiera le quiero decir amenaza, es un acoso cibernético".

Acto siguiente, hizo hincapié en la competencia de Gran Hermano y lo que ella espera tras dejar de apoyar a Juliana para que sea amiga de su novio. "No quiero hablar más del tema, me tienen hinchada los huevos. Dicho esto, quiero que sea un juego limpio, pero con ustedes no puede ser un juego limpio. Quiero un juego sano, competencia sana, no quiero gran amigo ni gran vivero. Pero... ¿Qué es esta violencia? Basta", lanzó.

Lejos de recordar por qué llegó a tener 180 mil seguidores y gracias a quién, volvió a disparar contra todos aquellos que miran y se fanatizan con el reality: "Ustedes la re viven... consíganse un laburo, un hobby, algo, no pueden vivirla tanto. En tres meses cuando termine esto ¿qué van hacer de sus vidas? Realmente me dan pena. Ya sé que me van a decir 'Ay, pena das vos que hasta tenés los calzones de canje'. ¿Y qué te importa a vos? ¿A vos te dan aunque sea un hisopo de canje? La verdad que no porque sos un sorete sin vida que lo único que hace es tirar mierda".

Marisol y Martín Ku, participante de Gran Hermano.

Y como si fuera poco, para cerrar, en su último video no sólo siguió criticando, sino hasta menospreció a los participantes y a todos los que integran Gran Hermano. "No la vivan tanto. Se obsesionan por gente que ni conocen, estoy segura que cuando salgan, a estas personas capaz ni las conocen y si las conocen va hacer un momento re pequeño en sus vidas. Después ni van a recordar quiénes son, entonces en serio, con todo el amor del mundo: no la vivan tanto. Vayan a estudiar, a trabajar, péguense un polvo...", manifestó.

Después de cuatro fuertes descargos en donde pareció no importarle absolutamente nada, aproximadamente seis mil personas dejaron de seguirla en sus redes sociales. Y muchos más fueron los que la criticaron en plataformas como X (ex Twitter), lo que la llevó a mostrarse arrepentida y pedir disculpas asegurando que estaba "enojada" con ella misma. Además, aclaró que, como muchas personas se lo dijeron, no está "creída" ni "subida al pony".

María del Rosario Sosa Unzaga, novia de Martín Ku, participante de Gran Hermano.

"Voy hacer esta historia muy rápido porque en realidad no quiero hablar del tema. Quería pedir disculpas a todos, de todo corazón, a todas las personas que pude haber lastimado. No soy una persona clasista, no estoy creída ni subida al pony, hablé desde mi ira que es lo que tanto siempre digo que no me gusta", indicó.

Y sumó: "Estoy enojada conmigo misma ahora, estoy enojada con toda la gente que me dice cosas feas, pero me fui al pasto y soy súper autocritica y me auto repudio. No quise lastimar a nadie ni denigrar a nadie, me arrepiento mucho. Nunca quise bardearlos, fue un momento en que estaba enojada así que disculpas a quien corresponda".