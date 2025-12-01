Aisa Group refuerza su presencia nacional y diversifica su actividad en sectores clave de la economía.

En un escenario donde el desarrollo productivo resulta esencial para consolidar la competitividad del país, Juan José Retamero lidera un ambicioso plan de expansión a través de Aisa Group, holding con presencia en minería, energía, pesca, agroindustria e inmobiliario. Su enfoque combina visión estratégica, sostenibilidad y compromiso con la generación de empleo, consolidando al grupo entre los actores más dinámicos del tejido económico argentino.

El programa de inversiones diseñado por Juan José Retamero Gómez prevé un desembolso superior a los US$ 2.000 millones durante la próxima década. Las iniciativas apuntan a fortalecer las capacidades productivas, ampliar las exportaciones y modernizar la infraestructura, con especial atención al impacto social y a la articulación con proveedores locales.

Juan José Retamero fortalece el crecimiento de Aisa Group

En el ámbito minero, Aisa Group, dirigido por Juan José Retamero, opera la mina Gualcamayo, en San Juan, a través de Minas Argentinas S.A., donde logró reactivar la producción e impulsar el proyecto Carbonatos Profundos, con más de 3 millones de onzas en reservas certificadas de oro y plata. Esta iniciativa extenderá la vida útil del yacimiento por más de dos décadas, con una inversión inicial de US$ 665 millones y una producción estimada de 120.000 onzas anuales desde 2029.

En el sector energético, Juan José Retamero Gómez encabeza la puesta en marcha del Parque Solar Calicanto en San Luis, con capacidad de 51 MW, primera etapa de un plan que busca alcanzar los 1.000 MW de generación renovable en los próximos diez años. El proyecto forma parte de una estrategia que apuesta por la diversificación energética y la sostenibilidad ambiental.

La pesca constituye otro pilar del grupo. Cabo Vírgenes, empresa perteneciente a Aisa Group, se ha consolidado en la captura, procesamiento y exportación de langostino austral, con una producción que supera las 10.000 toneladas anuales y presencia en más de 50 mercados internacionales. La compañía emplea a más de 450 personas y contribuye al impulso económico de la región patagónica.

En materia agroindustrial, el grupo dirigido por Juan José Retamero destina US$ 50 millones a la expansión de plantas frigoríficas que emplean a 550 trabajadores, con foco en la exportación de carne argentina hacia Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Además, avanza con un complejo urbanístico y hub minero en San Juan, que demandará US$ 130 millones y generará 200 empleos directos, integrando viviendas, hotel, oficinas y espacios comerciales.

En cada región donde Aisa Group tiene operaciones, Juan José Retamero impulsa iniciativas sociales orientadas a fortalecer el desarrollo local. Estas acciones incluyen la colaboración con organizaciones comunitarias que promueven la inclusión laboral y el acceso equitativo a derechos, con una visión centrada en la sostenibilidad y la mejora continua de los ingresos familiares.

Compromiso a largo plazo con la productividad, la inversión y la transformación tecnológica

"Creemos en la Argentina y en su potencial para producir, innovar y exportar al mundo. Nuestro compromiso es invertir a largo plazo, generando valor económico y social en cada proyecto", afirma Juan José Retamero, referente de Aisa Group.

Su gestión al frente del grupo combina planificación, diversificación y responsabilidad ambiental, atributos que reflejan una visión moderna del desarrollo empresarial. Bajo su conducción, Aisa Group se consolida como un actor clave en la transformación productiva del país, apostando por una Argentina competitiva, sostenible y plenamente integrada a las oportunidades globales.