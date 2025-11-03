En el mundo actual y en la gastronomía moderna, pueden disfrutarse de un montón de beneficios que tienen los electrodomésticos, ya que los mismos son pensados y fabricados para poder simplificar algunas tareas del hogar que, de lo contrario, insumiría demasiado esfuerzo y tiempo.

Si bien el catálogo es bastante amplio y existe un equipo para cada gusto, necesidad y presupuesto, lo cierto que hay dos electrodomésticos que lograron captar la atención de los amantes de la tecnología culinaria y por aquellos que ven una posibilidad de explorar un mundo que parece complejo, pero de una manera simple.

Se trata del robot de cocina y de la freidora de aire. Ambos equipos llegaron para innovar en las cocinas de los hogares y para transformar la manera en la que se preparan los alimentos, brindando versatilidad, eficiencia y grandes resultados.

Robots de cocina: de lujo a la cotidianeidad

Los robots de cocina son fabricados para la realización de una interesante variedad de tareas gastronómicas. No se trata sólo de preparar una receta concreta, sino que, por el contrario, cumplen la tarea de diferentes objetos que se encuentran en la cocina.

El robot de cocina multifuncional pica, mezcla, amasa, deshidrata y transforma alimentos. Se encuentran equipados con motores de alta potencia y contienen una buena lista de accesorios para que los usuarios preparen recetas simples y otras complejas, pero sin inconvenientes y sin invertir tiempo y esfuerzo.

Si bien en un primer momento se trataba de un dispositivo que no se encontraba al alcance de todos, en la actualidad son cada vez más las personas que eligen invertir en el robot de cocina en oferta gracias a descuentos especiales o limitados, para aprovechar todas sus funcionalidades y características.

Como consecuencia de ser multifunción, puede reemplazar a casi una docena de otros artefactos que se encuentran en la cocina, contiene accesorios dependiendo del modelo, posee programas determinados para recetas concretas y, los diseños más modernos, cuentan con conectividad WiFi para descubrir recetas y poder actualizar el equipo.

El robot de cocina es sumamente útil desde todos sus ángulos, pues automatiza tareas que son laboriosas y para las que debe invertirse gran cantidad de tiempo, es versátil, preciso y contribuye a que los usuarios experimenten en la gastronomía y se animen a fusionar o crear sus propias recetas.

Qué características considerar al momento de comprar uno

Sin duda alguna, la llegada del robot de cocina revolucionó la labor culinaria de los hogares. De hecho, es tan amplio el mercado que es necesario tener claras algunas pautas para asegurarse de elegir el correcto.

Funciones: tiene tantas funciones que, en ocasiones, pueden resultar abrumadoras. Lo elemental es saber qué se necesita o cuál es el uso fundamental que se le dará. Aquel modelo que sirva para mezclar, triturar y cocinar en simultáneo es básico, pero, para más de una persona, suficiente; Tamaño y capacidad: son dos características que van de la mano. Algunos robots de cocina son perfectos para familias de muchos miembros, mientras que otros lo son para una o dos personas.

El espacio disponible también es fundamental, al igual que la cantidad de comida que suele prepararse; Potencia y rendimiento: la potencia del motor es uno de los puntos clave al momento de comprar un robot de cocina multifuncional. El de mayor potencia, será ideal para el manejo de ingredientes de mayor dureza como, por ejemplo, nueces o una masa de alta densidad; Simplicidad de uso y limpieza: lo ideal es elegir un modelo de simple armado y uso. Además, la limpieza también es crucial y, para esto, algunos modelos poseen piezas que pueden meterse al lavavajillas; Presupuesto: los precios dependen de la marca, las funcionalidades y los accesorios, comenzando por una gama básica hasta llegar a una gama alta.

En este sentido, es importante destacar que comprar un robot de cocina en oferta y que el mismo sea accesible, no lo hace peor que uno demasiado costoso, ya que el precio no define por sí mismo la calidad del producto.

Freidora de aire: a qué se debe su furor

Si de electrodomésticos se habla, la Ninja freidora de aire también es uno de los favoritos desde hace algunos años. Se convirtió en una aliada popular gracias a la promesa de cocinar alimentos con una menor cantidad de aceite y, como consecuencia, de una forma más saludable.

La Ninja freidora de aire funciona a través de una tecnología de convección, es decir, el aire caliente circula por los alimentos y permite que el resultado sea parecido al que surge de freír los mismos con aceite, pero con una disminución de este ingrediente.

De acuerdo a expertos en el tema y a la opinión de muchos usuarios, la freidora de aire Ninja en oferta es una herramienta valiosa para aquellas personas que pretenden disminuir el consumo de calorías sin resignar el sabor de sus preparaciones favoritas.

Algunas ventajas de usar una freidora de aire

Son varios los beneficios que proporcionan estos Ninja electrodomésticos.

Una de las principales es que la etapa de pre calentamiento es menor si se la compara con la de un horno tradicional. Como consecuencia, las preparaciones demoran menos en estar listas.

El diseño compacto, moderno y el impacto en la economía también son puntos sumamente valiosos, sobre todo para aquellos hogares en donde el espacio de la cocina es reducido.

Otra ventaja refiere a lo que significa cocinar con aceite con un método tradicional. En este sentido, cuando las preparaciones se realizan bajo esta técnica, es habitual que se desprendan olores y que haya salpicaduras. Gracias a la freidora de aire Ninja, esto no pasa.

Ninja tiene, entre sus equipos más destacados, modelos de esta súper aliada en la cocina de la actualidad. La misma es presentada como una gran alternativa saludable y eficiente a la hora de preparar distintos platos.

Cómo se limpia una freidora de aire

Para la limpieza de la freidora de aire Ninja, se recomienda la desconexión de la misma y que se encuentre fría antes de comenzar con el proceso de limpieza.

La extracción de la cesta y el recipiente del artefacto es el próximo paso a seguir. Luego, debe procederse con el lavado de los mismos y de otras piezas que puedan removerse, lo que se lleva adelante con agua caliente, jabón apto vajilla y esponja suave.

Para la limpieza anterior de este electrodoméstico Ninja Chile, es ideal la utilización de un paño suave o una esponja húmeda con poca cantidad de jabón. El procedimiento debe comenzar por las paredes interiores y, con sumo cuidado, por el calefactor. Se recomienda no utilizar productos abrasivos ni esponjas de metal.

Cuando existan restos que sean complejos de quitar, puede preparase una mezcla con agua caliente y bicarbonato de sodio hasta lograr una pasta. La misma debe aplicarse sobre la zona y que permanezca para actuar por pocos minutos.

La zona exterior puede limpiarse con un paño húmedo.

Por último, antes de guardar cada pieza dentro de la freidora de la Ninja freidora de aire, debe asegurarse de que se encuentren secas por completo.

Los robots de cocina y las freidoras de este tipo son, sin lugar a duda, algunos de los objetos cotidianos que representan una nueva era en el ámbito culinario doméstico, ya que son herramientas con un gran poder para la creación de platos deliciosos y saludables, de una manera fácil y eficiente.

Sus grandes beneficios y versatilidad posicionaron a estos electrodomésticos como los indispensables en la cocina moderna. Adoptarlos refleja un claro movimiento tendiente a una gastronomía inteligente y consciente, en donde la tecnología cumple un papel fundamental y se fusiona con la creatividad de cada usuario para lograr resultados sin igual.

No importa si se trata de explorar recetas o facilitar la preparación de algo puntual, estos equipos abren un montón de posibilidades para personas que cocinan a cualquier nivel.