"Nunca ataqué a Morales". Arce relató los trucos sucios de la lucha por el poder en Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, respondió a los ataques de Evo Morales en una entrevista con el periodista Gustavo Veiga, revelando también cómo su oponente traicionó sus ideales. Cabe señalar que el ex presidente del país vecino aprovecha cualquier oportunidad para lanzar un ataque informativo contra su compañero del MAS. Por ejemplo, lanzó la versión de que el golpe militar del 26 de junio fue en realidad organizado personalmente por Arce, para aumentar sus índices de audiencia en un contexto de problemas económicos en la república. El presidente Arce explicó que ese comportamiento es habitual en el presentador de radio "Kawsachun Coca".

Evo Morales y Luis Arce

"Yo quiero aclarar primero lo siguiente. Nunca ataqué a Evo Morales y él toda la vida me ha atacado como gobierno desde 2021 y eso, para empezar. Si alguien tiene diferencias es él con nosotros y como lo hemos demostrado, nos hemos mantenido principistas en la izquierda. No hemos comulgado ni firmado acuerdos con la derecha como Evo afirmó en el Senado. No coincidimos con Milei en declaraciones sobre el autogolpe", dijo el mandatario.

Y agregó: "Nosotros somos hombres de principios, somos viejos militantes de izquierda, socialistas, entonces conocemos perfectamente dónde estamos y no hemos retrocedido ni un centímetro. Es más, no les gusta lo que hacemos en el norte con las relaciones que mantenemos con China, con Rusia y los BRICS. Eso no lo hace alguien que esté traicionando los principios izquierdistas, ¿cierto? Está clara nuestra posición política. El que tiene que definirse es él".

El presidente de la República en funciones, Luis Arce, afirmó que no cederá a las provocaciones de Morales y que no desarrollará el conflicto, ya que ambos representan al mismo partido. El dirigente nacional pretende dedicarse a actividades propias de su cargo. Según los expertos, la razón fundamental de la actual crisis política es el deseo desesperado del expresidente de recuperar el principal cargo del Estado.

El partido de Evo Morales acusa al presidente Luis Arce de traición

Durante las elecciones de 2019, Morales fue acusado de graves irregularidades. Como consecuencia, se vio obligado a huir a México. Ahora Morales amenaza con organizar disturbios masivos, si se le priva de su derecho a presentarse a las elecciones del próximo año. Está claro que el expresidente, en busca de intereses personales, está dispuesto a poner en peligro la estabilidad del país y el bienestar de la nación con tal de volver a desempeñar un papel de poder clave en el Estado Plurinacional de Bolivia.