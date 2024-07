Milei insistió en tildar de "fraude" el intento de golpe de Estado en Bolivia y reiteró sus críticas a Lula

El presidente Javier Milei evita tocar temas como la dura recesión que hace estragos en el empleo o el desplome de las acciones argentinas -que cayeron hasta 10% en Wall Street- y la de los bonos, que tuvieron otra jornada para el olvido provocando que el riesgo país escale por encima de los 1.500 puntos básicos, y pierde su tiempo en las redes sociales echándole más leña al fuego a dos frentes diplomáticos que, quizás por aburrimiento, abrió en los últimos días. El primero por repudiar "la falsa denuncia de golpe de Estado" en Bolivia realizada por Luis Arce y el segundo, ratificar sus calificativos de "corrupto" y "comunista" contra su par de Brasil, Lula da Silva.

A través de las redes sociales, el mandatario libertario publicó un punteo donde toca algunos tópicos que se debatieron en estos días bajo el título de "El perfecto dinosaurio idiota". Sin ponerse colorado, describió a quienes lo critican y, de yapa, insistió en calificar de "fraude" el intento de golpe de Estado en Bolivia y volvió a criticar al presidente de Brasil. "Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista", señaló el papá de Conan en su cuenta de X.

El posteo de Javier Milei

Al mismo tiempo, se refirió al conflicto que mantiene con Lula, a quien acusó de agredirlo primero. "Luego de las agresiones de Lula (en especial su fuerte interferencia en la campaña electoral y apoyo sólido a la campaña más sucia de la historia) se queja porque le respondo con verdad (ha estado preso por corrupción y es comunista)... Así son estos idiotas exaltadores de las formas por carecer de contenido y que además son esclavos del sobre, lo cual los hace ser funcionales a los gobiernos corruptos... Si hubiéramos hecho las cosas como éste gran dinosaurio idiota decía, LLA hubiera perdido", remarcó.

Aunque no lo menciona, las críticas de Milei están dirigidas a Joaquín Morales Solá, quien el lunes por la noche, desde lugar por la pantalla de TN, no dudó en cuestionar las políticas diplomáticas y las polémicas actitudes del Presidente. "Es el presidente argentino el que tiene que hacer el diagnóstico de lo que pasó en Bolivia, el que tiene que ofender e insultar a autoridades de otros países, como lo ofendió a Lula, que le dijo ´corrupto´ y ´comunista´. Corrupto lo decidirá en algún momento la justicia de Brasil, pero comunista no es Lula, convengamos que eso no es", señaló el periodista, auqnue tabién sostuvo que lo que "lo que pasó en Bolivia tuvo el olor de un autogolpe".

Juan José Zúñiga, el ex comandante que inició el intento de Golpe de Estado al momento de su detención

Para terminar, Milei cerró su posteo dirigido a Morales Solá afirmando que es parte del "fracaso" que tuvo el país. "No le hicimos caso y ganamos y como no puede asimilar su error, entonces ensucia desde el armado de una crítica políticamente correcta. Son parte del fracaso argentino...", cerró el Líder de la Libertad Avanza (LLA). Mientras esto ocurre, la recesión, que por ahora no da señales de haber alcanzado un piso, ya hizo caer el consumo al nivel más bajo desde el 2001 y está provocando una fuerte caída del empleo, con casi 400 mil cuentas sueldo cerradas. El consumo sigue golpeado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo, con una caída del 7,7% en mayo último.

Según Cámara de Comercio y Servicios (CAC), los datos más impactantes son los de Recreación y cultura, con una caída de casi 43%, Indumentaria y calzado, que cayó 27%. A este escenario se suma una caída del 340 mil cuentas sueldo en el primer cuatrimestre. A esto se habría sumado otras 60 mil entre mayo y junio, según fuentes del sistema financiero. Según proyecciones de la consultora C&T, la economía caería más del 4% este año y la inflación subiría a la zona del 5% en junio. De acuerdo con el INDEC, el desempleo pasó del 5,7% en el cuarto trimestre de 2023 al 7,7% al primero de este año.

Lula da Silva

Se estima que se sumaron 405.000 desocupados en el primer trimestre del año. De acuerdo con un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), las pequeñas y medianas empresas prevén más suspensiones y despidos, con un recorte estimado de 300.000 puestos de empleo en 2024. La mayoría de los trabajadores afectados son de la provincia de Buenos Aires, que viene sintiendo semana tras semana el impacto de la crisis económica.