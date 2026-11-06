Pampita acampará 12 horas para ver al papa León XIV y reveló una insólita preocupación

La llegada del papa León XIV a la Argentina despertó una enorme expectativa entre los fieles, que ya se preparan para participar de las distintas celebraciones religiosas. Y entre quienes no quieren perderse la histórica visita se encuentra Pampita Ardohain, quien sorprendió al revelar el particular plan que organizó para conseguir un lugar privilegiado durante la misa del próximo lunes.

Lejos de los lujos y las comodidades a las que está acostumbrada, la modelo decidió pasar la noche a la intemperie en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, para asegurarse un buen lugar desde donde seguir la ceremonia encabezada por el Sumo Pontífice.

Pampita se prepara para la llegada del papa León XIV

En diálogo con LAM, la conductora contó que tiene prácticamente todo organizado y que llegará al lugar con 12 horas de anticipación. Sin embargo, reconoció que hay un detalle que todavía no logró resolver: "Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito. El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver ", reveló entre risas. La decisión de instalarse tantas horas antes no es casual. Según explicó, una vez que los asistentes ingresen al predio, no podrán retirarse hasta el día siguiente, por lo que deberán contar con todos los elementos necesarios para atravesar la extensa espera.

Pero Pampita no estará sola en esta experiencia. La modelo adelantó que compartirá la jornada con dos amigas con quienes mantiene un fuerte vínculo a través de la fe y destacó la emoción que le genera la posibilidad de participar de una celebración de semejante magnitud: "Voy con dos amigas que somos muy devotas y católicas. Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular", expresó entusiasmada.

De todas maneras, la organización del evento contempla un importante despliegue de servicios para asistir a los fieles. A lo largo de la avenida del Libertador habrá puestos de hidratación cada 70 metros, baños y más de 30 carpas eucarísticas, destinadas a acompañar a quienes participen de la celebración religiosa.

Además, se implementará un amplio operativo sanitario que contará con 25 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) sobre la avenida del Libertador y otras 25 distribuidas a lo largo del recorrido del papamóvil.

Pampita en Lujan

En cuanto a las medidas de seguridad, las autoridades establecieron una serie de restricciones para el ingreso al predio. En el Monumento de los Españoles estará prohibido entrar con carpas, valijas y sombrillas, aunque sí se permitirá llevar bolsas de dormir, reposeras y mochilas de hasta 15 litros.

Así, Pampita se prepara para vivir una experiencia muy distinta a sus habituales compromisos laborales y eventos sociales. Esta vez, la modelo cambiará las alfombras rojas por una bolsa de dormir, dispuesta a pasar toda la noche en Palermo para participar de uno de los encuentros religiosos más esperados por los fieles argentinos.