Rusherking recordó su romance con la China Suárez: confesó de qué se arrepiente

Rusherking pasó este jueves por Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, y sorprendió al recordar uno de los momentos más mediáticos de su carrera: su relación con la China Suárez. Lejos de esquivar el tema, el cantante se sinceró sobre las dificultades que atravesó durante el año que estuvo en pareja con la actriz y reconoció que la exposición pública llegó a sobrepasarlo.

Durante la entrevista, el artista santiagueño, que se mudó a Buenos Aires para impulsar su carrera musical, se describió como una persona tímida y confesó que nunca imaginó el revuelo que provocaría su romance. "¡Qué mierda cuando se te viene todo ese mundo encima!", expresó al recordar aquella etapa.

Rusherking recordó su relación con la China Suárez

Si bien aseguró que podía soportar los rumores y las versiones falsas que circulaban sobre su vida privada, lo que realmente le resultaba insoportable era el constante asedio de la prensa, especialmente cuando intentaba realizar actividades cotidianas: "Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir", contó.

En ese sentido, también cuestionó las estrategias de algunos cronistas para conseguir declaraciones que después terminaban generando polémica. "Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también", lanzó.

Rusher explicó su frase "Me fui mundial" en #OtroDíaPerdido. @otrodiaperdidok https://t.co/vi2xJ4QWrV — eltrece (@eltreceoficial) November 6, 2026

Sin embargo, uno de los momentos más desopilantes de la entrevista llegó cuando Rusherking recordó su famosa frase "Me fui mundial", aquella declaración que hizo cuando un periodista lo interceptó para preguntarle si eran ciertos los rumores de romance con la ex Casi Ángeles.

Aunque en aquel momento sus palabras se viralizaron y dieron mucho que hablar, el cantante reveló que, apenas ingresó a su casa, se arrepintió de lo que había dicho: "Después de decir eso, me metí en mi casa y me quería morir. Pensaba cómo nadie me cuidó antes de decirlo. Con mi grupo de amigos usábamos esa frase, era como decir 'acá la rompí'", explicó, dejando en claro que se trataba de una expresión habitual entre sus amigos y no de una declaración pensada para generar repercusión.

Rusherking con Mario Pegolini

Con el paso del tiempo, el músico logró tomarse aquella situación con más humor, aunque reconoció que la frase no lo dejó demasiado bien parado. " No fue tan grave, pero quedé como un bananita ", admitió. Fue entonces cuando Pergolini intervino para quitarle dramatismo al asunto y cerró el intercambio con una reflexión que despertó risas: "Si no sos banana a los 20 años... ¿cuándo?".

Así, Rusherking volvió a poner sobre la mesa su historia con la China Suárez, pero esta vez desde otra perspectiva: la de un joven que, en medio de un romance que acaparaba todos los titulares, tuvo que aprender a convivir con una exposición mediática para la que no estaba preparado.