A 15 años de la desaparición de Sofía, su mamá denunció demoras en la búsqueda de Loan: "Siento angustia y bronca"

Loan Danilo Peña desapareció el jueves 13 de junio en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes y hasta el momento no hay novedades sobre su paradero. La búsqueda comenzó el mismo día en el que se perdió y ya, pasadas las más de 120 horas de ese suceso, son incontables los policías, investigadores, perros y expertos en búsquedas que se encuentran trabajando en la causa para encontrar al niño de cinco años.

A pesar de la inmensa búsqueda y conmoción que generó la desaparición del pequeño de cinco años, este hecho trajo a la memoria un suceso similar que sucedió en el año 2008 y por el cual se están tomando todas las medidas posibles para que no se repita la misma historia: la desaparición de Sofía Herrera.

Loan

Sofía tenía cinco años, se encontraba en un camping de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego y de un momento al otro, desapareció. El hecho ocurrió el 28 de septiembre del 2008 y, a 15 años de su desaparición, su madre Helena pide a gritos que le devuelvan a su hija y que no exista ningún otro caso como el de su pequeña.

El caso de Sofía marcó un antes y un después, a tal punto de que en el año 2019, el Gobierno creó la "Alerta Sofía", que implica la difusión inmediata de la imagen con los datos del menor desaparecido a través de diferentes canales como lo son los medios de comunicación y las redes sociales.

"Alerta Sofía" por Loan

Sin embargo, hay una sola crítica a la "Alerta Sofía" y es que se debe esperar un lapso determinado de tiempo para poder activarla, lo que hace más lenta la búsqueda e investigación. Así lo detalla la página oficial: "Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida tenga alguna discapacidad; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que la niña, niño o adolescente precise medicamentos, entre otros".

El caso Loan conmocionó a todo el país y el Ministerio de Seguridad de la Nación decidió lanzar la "Alerta Sofía" el día martes, cuatro días después de la desaparición del niño.

Helena: dolor en primera persona

De esa manera fue como Helena, mamá de Sofía, declaró en diálogo con C5N, que las cosas se "hacen tarde" y que "no se aprende" ni aunque pasen los años, haciendo hincapié en la demora para activar la búsqueda de Loan.

" Siento angustia y bronca porque con los años no se aprende . Siempre las cosas se hacen tarde, pasaron 24 horas que son las fundamentales y es algo que no lo digo yo, lo dicen los especialistas que saben y todavía no tenían nada de Loan. Lamentablemente van pasando los días y hoy hay mucha tecnología pero tampoco está ayudando para la cantidad de días que ya pasaron", indicó.

Sofía Herrera desapareció cuando tenía cinco años

Asimismo, explicó el uso de la "Alerta Sofía" y lo que genera una vez que se activa: "La Alerta Sofía activa las fuerzas de seguridad, colaboran las redes sociales como Facebook que tienen un convenio, manda una alerta por WhatsApp a la zona donde desapareció el nene, porque no sirve mandar una alerta inmediata a puntos lejanos, y de esa manea también se pone una foto del nene en las redes sociales para que la gente colabore por si alguien vio y no sabía que se lo estaba buscando". Y resaltó: "Eso igual se tenía que actuar en el momento, en las primeras horas y es siempre lo que falla".

En cuanto al caso de su hija, manifestó: "La Justicia actuó bien pero después de que pasó la causa de mi hija. Después, la Justicia fue perfeccionando, fueron aprendiendo sobre la marcha. Cuando desapareció mi hija tampoco sabían nada, nadie tenía idea de nada, cuando mi hija desaparece pensaban que estaba en la zona, que en seguida iba a aparecer, la Policía llegó tarde y así fue pasando el tiempo".

Sofía Herrera desapareció cuando tenía cinco años; su familia todavía la busca

En esa misma línea, recalcó: "Hoy pasaron 15 años y seguimos buscando a Sofi. Por ahí tenemos la esperanza de que en algún momento ella se pueda reconocer o que alguien que sabe algo se anime y hable, en las redes sociales la gente nos manda fotos de chicas parecidas con la misma edad y eso es un trabajo que se investiga".

Sobre la desaparición de su hija, comentó: "No tenemos certezas, no sabemos qué pasó, si es que había alguien en el lugar. Lo que se cree hoy es que alguien se llevó a mi hija porque los perros marcan un lugar del alambrado donde específicamente al lado está la Ruta 3 que va camino a Ushuaia o Río Grande y eso se fue sabiendo con los días".

Aun así, mencionó que la búsqueda fue distinta a la de Loan por el correr de los años: "Se realizaron todos los caminos complementarios, se llamó a todas las personas que pasaron por el lugar, porque eso en ese tiempo ya quedaba registrado en las antenas satelitales y se los llamó a declarar y nunca se encontró nada. Hoy lo que se cree es que una persona del campo pudo haberse llevado a Sofi pero tampoco la encuentran".

Loan

Asimismo, indicó que su hija podría estar más cerca de lo que cree, aunque no tiene datos reales para comprobarlo. "Todo lo que hubo, la gente que llamó y dio datos se investigó pero bueno, también estamos muy cerca de Chile que es donde tranquilamente puede vivir mi hija y no saber que es Sofía".

Por último, Helena denunció la demora y la falta de insumos de la Policía a la hora de ayudarla a recrear una imagen de su hija para poder difundir y que pueda regresar a su casa: "La Federal no tiene nada para hacer un identikit lo hacen a mano y no sirvió. Yo tenía la esperanza de que sea con Inteligencia Artificial pero ellos no tienen nada nuevo como para hacerlo, así que lo está haciendo un perito retirado de la bonaerense y estamos a la espera de que nos manden y poder difundirlo".