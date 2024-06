Sara Alperovich rompió el silencio después de la primera noche del ex Gobernador en Ezeiza: "Estamos pasando el peor momento"

"Es un fallo muy aleccionador", expresó Milagro Mariona, vocera de la denunciante de José Alperovich tres veces gobernador de la provincia de Tucumán. El fallo del que habla la vocera es efectivamente histórico y no tiene precedentes en el país: el juez Juan Ramos Padilla dictó la prisión preventiva para el ex funcionario y lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual a su sobrina quien trabajaba a su cargo cuando se postulaba para ser gobernador por cuarta vez.

El fallo fue aleccionador y llamó la atención que Ramos Padilla dicte la prisión preventiva aunque la condena no esté firme; esta decisión hizo que Alperovich pasara la noche en el penal de Ezeiza. En total se contabilizaron 9 delitos de tentativa de abuso, abuso agravado con accedo carnal y abuso simple; el proceso judicial tuvo 15 audiencias y hubo alrededor de 70 testigos y peritos.

Alperovich siendo trasladado al penal de Ezeiza

Al momento de leer la sentencia, el ex gobernador tucumano estaba siendo acompañado por sus cuatro hijos que en la mañana posterior del encarcelamiento fueron a visitarlo a Ezeiza. Allí se acercaron algunos medios de comunicación y obtuvieron unas cortas pero importantes declaraciones de una de las hijas, Sara Alperovich que antes que nada, contundente negó los hechos de los que se acusa a su padre: "Es todo mentira", dijo.

Sara declaró: "La verdad es que es todo mentira. La verdad va a salir a la luz", dijo y también explicó: "Estamos pasando el peor momento que puede pasar alguien cuando es algo falso e injusto. Esto es tremendo".

Sara Alperovich sentada en su banca como legisladora tucumana



Además confirmó que la primera noche en prisión que pasó Alperovich "estuvo bien" y declaró contundente: "Tanto mi mamá como nosotros, los hijos, como la gente que nos está apoyando, estamos muy unidos".

Alperovich tras las rejas: qué sigue ahora

"Sé que todos dirán lo mismo, pero yo quiero decirle, señor juez, que tengo 68 años, 11 nietos, 4 hijos... Quiero la verdad porque esto me mató. Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial, quiero la verdad y le pido que preste atención, señor juez, si puede, o el señor fiscal, a todas las pruebas", decía la denunciante en una carta que circuló por los medios de comunicación y las redes sociales cuando empezaba la causa.

35 años menos tiene la denunciante que sufrió los ataque sexuales en manos del gobernador desde el 14 de diciembre de 2017 y hasta el 26 de marzo de 2018 cuando dejó sus funciones como asistente de Alperovich al no soportar más las vejaciones que éste llevaba adelante en sus propiedades en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena en la provincia de Tucumán y en un departamento de Puerto Madero en Buenos Aires.



El fiscal de la causa, Sandro Abraldes trabajó codo a codo con la querella de la que resaltó su labor. Confirmó que la defensa de Alperovich apelará el pedido de excarcelación que ya realizaron: "Presentó un pedido de excarcelación, supongo que no contará con que el juez deshaga lo que hizo ayer, sino que, cuanto antes, provocar la instancia de revisión de la Cámara", explicó en Radio con Vos.

Sobre la decisión del juez Ramos Padilla, indicó: "Esta fiscalía había intervenido en un juicio del año pasado por un femicidio que venía impune desde hacía muchos años, el de Marianela Rago Zapata", dijo y confirmó: "La Fiscalía había pedido la detención preventiva del acusado, que terminó condenado. Y este juez había hecho lugar. Nosotros veníamos teniendo claro cuál era la línea de este juez".

José Alperovich y Beatriz Mirkin



En cuanto a la principal acusación del fiscal que es que el gobernador nunca quiso a la denunciante para trabajar sino que la había elegido por sus condiciones físicas, Abraldes explicó: "A esa conclusión llegamos por cómo se inició el vínculo profesional entre abusador y víctima. La vio en un acto y dijo 'la quiero para trabajar conmigo'. Y su círculo más cercano hizo todo para eso. Y no es que se sumó a la campaña para pegar afiche, se la llevó a trabajar con él directamente. Y el mismo reconoció que la convirtió en su número dos".

Sobre cómo actuaron los familiares de José Alperovich tras las constantes manifestaciones de la denunciante, el fiscal Sandro Abraldes mencionó: "Había unos silencios muy sugestivos de la propia hija de Alperovich, que era muy amiga de ella. También de la exsenadora Beatriz Mirkin. La víctima sostenía que había hablado con Mirkin antes de presentar la renuncia al espacio, 15 días antes de la elección para gobernador, a la que Alperovich buscaba acceder por cuarta vez. Desde el círculo de Alperovich decían que estaba claro que la víctima había renunciado por una cuestión de salud, que estaba muy agobiada y estresada. Lo que no se corresponde con eso es que si alguien se aleja del espacio por una cuestión de salud usted no lo llame después si tiene cierta relación de amistad. Los chats tenían un silencio que gritaban en ese sentido".