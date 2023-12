Acoso sexual y hostigamiento: el detrás del giro en la causa que complica a David Nalbandian

Las horas se vuelven cada vez más complicadas para David Nalbandian. Hace pocos días fue denunciado por su ex novia, Araceli Torrado, por acoso sexual y hostigamiento después de descubrir que el ex tenista le había instalado una cámara en la casa de la joven para espiarla sin su consentimiento y que además, le habría pedido las cámaras de seguridad al portero del edificio para controlar los movimientos y visitas que recibía. Pero ahora, le llegó una peor noticia: la Justicia decidió revocar el fallo que lo sobreseía del caso.

Araceli Torrado y Nalbandian cuando eran novios

La Cámara de Casación y Apelaciones de CABA revocó el fallo por el sobreseimiento de Nalbandian en la causa que lo tiene denunciado por acoso sexual y hostigamiento. En caso de que se acepte lo pedido por la defensa del ex tenista, la causa sería archivada automáticamente. Sin embargo, con este giro que dio la Justicia, la misma seguirá en pie para dar a conocer si finalmente el hombre de 41 años deberá cumplir una condena o no.

Fueron dos las determinaciones que tomó la Cámara de Apelaciones. En primer lugar investigó acerca de la causa y en segundo lugar ordenó revocar el fallo por el sobreseimiento y a la vez, otorgarle medidas de protección a la víctima, sabiendo que a esta altura podría estar corriendo peligro.

En el expediente publicado se lee: "Se resuelve: revocar la decisión recurrida en cuanto fuera motivo de agravio y encomendar al Sr Juez de grado que, previo garantizar a la querella el amplio ejercicio del derecho a ser oída en un marco adecuado a tales fines, dicte una nueva resolución respecto de la pertinencia de las medidas restrictivas oportunamente solicitadas".

Nalbandian y Torrado

La relación entre Nalbandian y Araceli había comenzado a fines de 2022, cuando él termino su matrimonio con Victoria Bosch, tras 22 años de relación. La modelo de 29 años había tenido otro romance con un deportista famoso: Juan Sebastián Verón, ex futbolista de la Selección y de Estudiantes de La Plata, y actual presidente de esa institución.

Sin embargo, a mitad del 2023 se separaron y en octubre la joven de 29 años decidió realizarle una denuncia al ex tenista por descubrir que el mismo le había puesto cámaras de vigilancia en su casa. En un audio de WhatsApp, Nalbandian reconoció que había mandado a poner la cámara e incluso fue encontrada en el ventiluz de un departamento que compartían cuando todavía eran pareja.

Cuando el deportista fue llamado a declarar, afirmó en la Justicia que no había podido ver nada a través de la cámara porque la misma no funcionaba. Teniendo en cuenta aquellas palabras, el juez a cargo de la causa le pidió a Torrado "más pruebas" para continuar con la investigación.

Cámara que usó Nalbandian para espiar a su ex pareja

¿Cómo comenzó la historia? El infierno que empezó a vivir la denunciante no tuvo precedentes, contó que tenía ataques de ansiedad y que hasta se "brotó" por los nervios que la invadieron al saber la verdad. El hecho fue llevado a la Justicia, más precisamente a la fiscalía N° 18 de la Ciudad que desestimó la denuncia porque "no consistía en un delito". El hecho fue mucho más allá cuando el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte, apeló la decisión y pidió una orden de restricción para el deportista tras hacerse pública la charla del acosador en la que confiesa que efectivamente le había puesto una cámara en su dormitorio.

Ahora, el ex N° 3 del mundo está acusado por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio ante la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de la Ciudad que recibió dos pruebas fundamentales: una es un video del hermano de Torrado desarmando el ducto de ventilación que contenía la cámara y la segunda prueba es la confesión telefónica de Nalbandian.

Los audios de aquella conversación telefónica salieron a la luz y el ex tenista no tuvo miedo en confesar su verdad. "¿Querés que sea honesto? La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet que no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada" y explicó: "La posta es... Hay un montón de veces que no te entiendo. Con la única intención que fue, es de entenderte un poco más, de empatizar un poco más de alguna manera".