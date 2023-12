Arranca el jury contra la jueza que le entregó a Lucio a sus asesinas: las pruebas

El jury contra la jueza de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico que le otorgó la custodia de Lucio Dupuy a su mamá y a su pareja, quienes fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen del menor, comenzará en la Cámara de Diputados de La Pampa.

Desde este lunes Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán estarán sentadas en el banquillo de los acusados por no cumplir con su labor profesional para evitar la muerte del chico de cinco años en manos de Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, el 26 de noviembre de 2021.

Ana Clara Pérez Ballester

En la primera audiencia se leerá la acusación fiscal, los escritos de las defensas y se le tomarán declaraciones a las dos funcionarias.

Se espera que el juicio dure cuatro días en el que se presentarán documentos y testimonios, mientras que el martes 19 de diciembre se darán a conocer los alegatos. Con respecto a la sentencia, informaron que se realizará el viernes 22.

Si son encontradas culpables de "mal desempeño de sus funciones" serán removidas de su cargo, según prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento.

La Procuración suspendió a ambas funcionarias y en un escrito señaló que Ballester y Catán son culpables de "remoción por mal desempeño de sus funciones, por entender que omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño".

Lucio Dupuy

En diálogo con Splendid AM990, Ramón Dupuy explicó cómo tendría que haber actuado la funcionaria: "La progenitora, yo no le llamo madre porque el título de madre es muy grande, pero lo abandonó a Lucio durante dos años y un buen día se acordó que tenía una criatura y bueno, vino a reclamarlo y la jueza sin ningún, no, mejor dicho, con una ideología lo entregó para que lo asesinara, ¿no? Podría haber hecho lo siguiente, estudiar el expediente, podría haber hecho un insocio ambiental, podría haber llamado al papá para preguntarle si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo".

"Nosotros lo hemos presentado varias veces y bueno, no logramos el cometido de restituirlo a Lucio a la familia paterna", destacó y remarcó la respuesta que recibió por parte de la jueza: "La madre, la madre, la madre, no va a estar mejor visto, la madre. Esa era la respuesta".

Fue en febrero de este año cuando Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen del chico el pasado 26 de noviembre de 2021 en La Pampa.