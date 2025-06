Desapariciones sin respuesta en Córdoba: buscan a dos hermanitas que perdieron todo contacto con su papá

Una sombra de angustia y misterio envuelve a Córdoba. Mientras las horas avanzan, el reloj de la desesperación se acelera para tres familias que buscan a sus hijos sin descanso y sin respuestas. El caso más reciente es el de Morena Jazmín Rodríguez y su hermana Melina, dos niñas oriundas de San Francisco, cuya desaparición mantiene en vilo a toda la provincia. Pero no es el único. Lian Gael Flores Soraide, el pequeño de apenas tres años, ya lleva casi cuatro meses perdido sin que nadie pueda explicar qué pasó con él. La historia de las hermanitas Rodríguez comenzó a mediados de la semana pasada, cuando su padre, Marcelo Gustavo Rodríguez, presentó una denuncia en la Unidad Judicial de San Francisco tras haber pedido todo tipo de contacto con ellas y su ex.

Morena Jazmín Rodríguez

Fue un miércoles al mediodía, pero la inquietud venía gestándose hacía días. Según trascendió, el hombre no lograba comunicarse con sus hijas, no recibía respuestas, y un silencio extraño se apoderó del vínculo desde enero de este año. Rodríguez dijo haber intentado todo. Llamadas, mensajes, contactos con conocidos. Nada. Y entonces activó el pedido oficial de búsqueda. El padre tiene una sospecha: cree que Morena y Melina podrían estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en alguna localidad del interior bonaerense. No se trata de una simple suposición. Tras divorciarse de su ex esposa hace dos años, la mujer se mudó a Buenos Aires con las niñas.

Hasta enero había contacto telefónico regular. Pero desde entonces, asegura el padre, el vínculo se cortó de manera abrupta. Las autoridades manejan como principal hipótesis un impedimento de contacto, una figura legal que podría esconder una disputa familiar con consecuencias emocionales y judiciales devastadoras. Sin embargo, no descartan ninguna posibilidad. La Fiscalía de 4to Turno de San Francisco, a cargo del fiscal Oscar Gieco, pidió la colaboración urgente de la ciudadanía para dar con el paradero de las menores. Las líneas 3564-443272 y 3564-570111, así como el correo [email protected], están habilitadas para recibir cualquier dato.

Melina Rodríguez

Pero mientras se busca a Morena y Melina, otro caso hiela la sangre en Córdoba. Lian Gael Flores Soraide, de solo tres años, desapareció el 22 de febrero mientras jugaba con sus hermanitos en el patio de su casa, en el paraje rural de Ballesteros Sud. Sus padres dormían la siesta y, al despertar, el nene ya no estaba. Lo buscaron primero por su cuenta. Después vino la denuncia. Luego, el despliegue.

Más de 300 efectivos participaron en los primeros rastrillajes. Se revisaron pozos, ríos, campos enteros. Se secuestraron celulares, se tomaron declaraciones, se analizaron cámaras de seguridad. La hipótesis de un secuestro extorsivo perdió peso con el tiempo: nadie pidió rescate, nadie dio señales. Hoy la causa tiene tres posibles líneas de investigación: una red de trata, un secuestro vinculado a personas que circulaban en la zona o una acción cometida por los propios vecinos. Nada se pudo probar.

Como el volumen de pruebas es inmenso y abrumador, la Justicia autorizó el ingreso de especialistas en inteligencia artificial. Será la primera vez que una causa de desaparición infantil en Argentina utilice herramientas tecnológicas de este calibre para intentar encontrar pistas entre pericias, grabaciones, teléfonos y testimonios. "La esperanza está en los detalles, en lo que no vimos", sostuvo el abogado de la familia, Darío Baggini.

La Interpol emitió una Notificación Amarilla tras la desaparición de Lian Flores

Mientras tanto, los padres de Lian se aferran a la única certeza que les queda: su hijo está en algún lugar. La recompensa oficial para quien aporte información que permita encontrarlo asciende a 20 millones de pesos. El número habilitado para recibir datos de manera anónima es el 134.