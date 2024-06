Bullrich dio detalles de su extravagante búsqueda de Loan: "Voy a revisar la panza de los animales"

A 15 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, son pocas las novedades y muchísimas más las dudas que giran en torno al caso. La familia del pequeño de 5 años desaparecido en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, prestó declaración testimonial este jueves en la fiscalía de Goya, luego de ser citados por la Justicia Federal y hubieron nuevos rastrillajes en un campo de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, quien se encuentra detenida en el Complejo N°3 de Güemes, en la provincia de Salta. El lugar está ubicado a tres kilómetros del domicilio de Catalina, la abuela de la criatura que tiene 87 años.

Mientras esto ocurría, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich paseó por los pasillos de LN+ -su señal favorita- y aseguró que irá "con todo" para buscar a Loan, más de dos semanas después de su desaparición, lo que incluye llevar equipos "radiológicos" para revisar la panza de los animales. "Voy a ir con todo, con buzos, con personal de montaña, no, de monte porque hay zonas de monte y voy a ir con buzos", Bullrich en una entrevista con Eduardo Feinmann.

Y en ese momento, de forma extravagante -por decirle de alguna manera que no requiera censura de cualquier tipo- advirtió que que va hacerle radiografías a pumas y yacarés para ver si encuentran restos del menor en sus organismos. "Voy a ir con equipos radiológicos para ver en la panza de los animales, voy a ir con todo... Hay yacarés, hay pumas, hay de todo en la zona", agregó la ex candidata a presidenta, que rápidamente fue interrumpida por el conductor para que no dijese más barbaridades.

Vale destacar que desde el vamos cuesta imaginarse cómo se llevará adelante tarea semejante sin mencionar que es casi imposible que los restos de Loan sigan en el organismo de un animal 15 días después. Sin embargo, la ministra insistió con su teoría de que al nene lo habría cazado un animal, sostuvo que en la zona "hay yaguaretés, pumas, víboras, pozos por la tierra que sacan para hacer ladrillos" y confirmó que el pequeño estuvo en el naranjal, tal como afirmaron sus familiares.

Marchas en 9 de Julio para reclamar la aparición de Loan

De acuerdo con Bullrich, "hay evidencia fotográfica" de que Loan fue efectivamente a esa parte del monte a buscar naranjas. Esta insistencia de parte de la funcionaria también llama la atención debido a que la Justicia descartó esta hipótesis al acusar a los detenidos de posibles delitos de trata de personas. "Todo este caso tiene múltiples aristas, hay muchas hipótesis. Tenemos una escena en la que hay mucha gente, y de golpe nos encontramos con un chiquito al que se le pierden el rastro sin que nadie haya oído ruidos, gritos, autos o motores. No tenemos datos sobre cómo lo podrían haber sacado de ahí, no hay pruebas de cómo Loan desaparece", destacó.

Operativo de búsqueda por Loan.

Finalmente, Bullrich sostuvo que "los chicos que declararon en Cámara Gesell dicen que Loan se fue solo" y concluyó: "Esto fue un jueves, el viernes a las 14 horas el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que depende de mí, se enteró, habló con el primer fiscal y lanzó el alerta Sofía. ¡Y ya lo lanzamos tarde! porque nos enteramos por la televisión y nadie nos avisó. Nos enteramos por la tele y no por el fiscal, cuando la policía va el jueves al campo".