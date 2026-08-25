Cómo sigue el caso de Izan, el nene que apareció muerto en su casa

La causa por la muerte de Izan Aguirre, el nene de seis años encontrado sin signos vitales en su casa de San Justo, Santa Fe, avanzó con la imputación de su madre, identificada como R.A.M., de 22 años. La joven fue acusada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y continuará detenida mientras se desarrolla la investigación.

La audiencia se realizó este lunes por la tarde de manera remota. La acusación fue formalizada por las funcionarias judiciales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso, mientras que el juez José Luis García Troiano dispuso la intervención de una Junta Especial de Salud Mental.

La autopsia determinó de manera preliminar que Izán murió por asfixia

Según informaron las fiscales, "según el informe del médico forense que realizó la autopsia, la víctima murió asfixiada por estrangulación manual mediante la compresión intrínseca del cuello, lo que le produjo la oclusión de las vías aéreas superiores".

Las representantes del Ministerio Público también precisaron: "De acuerdo con las evidencias que logramos recabar, la muerte del niño fue entre la madrugada y la mañana del miércoles de la semana pasada, en una vivienda ubicada en calle Cortada 27 sin número del barrio Rey".

La Junta de Salud Mental toma la posta

La Junta Especial deberá establecer si la mujer se encuentra actualmente en condiciones de afrontar un proceso penal y si comprendía lo que ocurría al momento de la muerte de Izan .

Mientras se realizan los estudios, R.A.M. permanecerá alojada en una dependencia del Servicio Penitenciario santafesino. La decisión fue tomada pese a que su defensa había pedido que fuera trasladada a un centro de salud especializado.

Un vecino declaró que escuchó gritos de Izán durante la madrugada

Las fiscales explicaron que "la abogada defensora no se opuso a la medida que pedimos, pero cuestionó que el lugar de cumplimiento sea en el ámbito del servicio penitenciario". También detallaron que la representante legal "propuso que la mujer investigada se aloje en un hospital psiquiátrico".

Por ahora, R.A.M. es la única persona formalmente imputada y detenida por la muerte del niño. El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe indicó que "se le impuso una medida de restricción de la libertad ambulatoria".