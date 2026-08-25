Otra Ravierada del vocero: el portavoz volvió a meter la pata

La conferencia de prensa de este martes dejó una nueva escena de incredulidad en la Casa Rosada. Consultado por la relación entre Javier Milei y Fernando Cerimedo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó cerrar el tema con una frase contundente. El problema es que, en la misma oración, terminó abriendo otra puerta: reconoció que el consultor ingresó varias veces al edificio presidencial durante 2024.

"Javier Milei no tiene relación con Fernando Cerimedo desde 2023, ha habido varios ingresos a la Casa Rosada en 2024, pero más allá de eso, no tiene relación", afirmó Ravier.

Un casi encapuchado Fernando Cerimedo en uno de los traslados que efectuó la Policía de Bolivia tras su detención.

La explicación tiene la lógica de una puerta giratoria: el vínculo no existe, pero el visitante entra; la relación se cortó, pero los registros de acceso permanecen; el alejamiento es total, aunque durante el año siguiente hubo al menos una docena de ingresos.

Los registros oficiales indican que Cerimedo entró a la Casa Rosada al menos 12 veces durante 2024 : dos de esas visitas tuvieron como destino la Secretaría de Presidencia.

La contradicción se vuelve todavía más llamativa porque Milei también había sostenido que no se reunía con Cerimedo desde 2023; además, el Presidente expresó públicamente su apoyo al consultor después de que fuera detenido en Bolivia. Así, la administración libertaria intenta presentar una desvinculación tajante mientras los registros, las declaraciones y los mensajes públicos dibujan una historia bastante menos prolija.

Cerimedo con causas en Brasil, Bolivia y la sombra de Argentina

Cerimedo permanece detenido en Bolivia, donde enfrenta una investigación por el presunto intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller. La víctima sufrió múltiples heridas de bala y señaló al consultor como responsable de haber enviado a sicarios para atacarla. Cerimedo se negó a declarar y la causa continúa bajo investigación.

Fernando Cerimedo y Nadia Beller

La Justicia boliviana también abrió una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito a partir de elementos encontrados durante allanamientos, entre ellos dinero en efectivo, un teléfono satelital, una moto, un vehículo oficial con destelladores y una remera de la Policía Boliviana. Se trata de acusaciones en etapa de investigación, no de condenas.

En Brasil, Cerimedo enfrenta una demanda por difamación presentada por el influencer Felipe Neto Rodrigues Vieira. El expediente 0806037-57.2023.8.19.0209 se originó en un video publicado por Cerimedo en noviembre de 2022, durante la campaña electoral brasileña, en el que acusó a Neto de haber recibido dinero de Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores.

Lula da Silva

La demanda reclama una indemnización de 50.000 reales, además del retiro definitivo del video, una retractación pública y el pago de costas y honorarios. La Justicia brasileña busca notificar formalmente a Cerimedo en territorio argentino a través de la Cancillería para que pueda responder en el expediente.

El frente argentino aparece vinculado a través de sus antiguos contactos políticos y empresariales. Cerimedo fue asesor y operador cercano al espacio de Milei, tuvo ingresos a la Casa Rosada y quedó mencionado en controversias relacionadas con el caso ANDIS y los audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Beller también afirmó que Cerimedo le había hablado de una supuesta participación de Karina Milei en hechos de corrupción, una declaración que no fue probada judicialmente.

Diego Spagnuolo junto a Karina y Javier Milei

En el universo de las "Ravieradas", la fórmula parece sencilla: negar la relación, admitir las visitas y confiar en que nadie mire demasiado los registros. El problema es que esta vez los papeles ya están sobre la mesa.