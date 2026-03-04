Condenaron al adolescente de 18 años que arrastró 15 cuadras a Kim: "La pena va a ser ejemplar"

La Justicia condenó al autor principal del homicidio de Kim Gómez, la niña que en febrero del año pasado falleció tras ser arrastrada quince cuadras en un auto durante un asalto, aunque la pena que deberá afrontar Tobías Godoy de 18 años se sabrá el 16 de marzo. El tratamiento del caso lo lleva el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata porque cuando ocurrió, el detenido todavía tenía 17.

La culpabilidad de Godoy fue refrendada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, quienes adelantaron la condena a la espera de la definición de la pena. El delito de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor tiene una pena que va de los 10 a los 25 años, pero la defensa del imputado solicitó siete al alegar que se trataba de un homicidio culposo. Durante la última audiencia de alegatos, la fiscal Merecedes Catani había demandado 23 años y 4 meses de prisión.

Tobías Godoy fue el principal imputado por el asesinato de Kim Gómez.

A Godoy se lo juzga bajo el régimen de la justicia juvenil por los 17 años que tenía al momento del hecho, aunque la pena que recibirá podría dejarlo mucho tiempo tras las rejas por haber asesinado a Kim, tras arrastrarla durante 15 cuadras en el Fiat Palio que le había robado a la madre de la víctima, cuando estaba frente a un supermercado en el barrio platense Altos de San Lorenzo el 25 de febrero de 2025.

Según los testigos oculares, los delincuentes lanzaron a la niña de siete años por la ventana del acompañante, pero ella fue arrastrada porque quedó atrapada con el cinturón de seguridad mientras se fugaban y así lo hicieron durante 15 cuadras, hasta que chocaron contra un poste de luz. Luego huyeron, pero Kim quedó debajo del vehículo. Mientras que Godoy quedó señalado como autor del crimen, su cómplice fue identificado como coautor, aunque quedó fuera del régimen penal por todavía ser menor de edad.

Kim y su papá Marcos Gómez.

Uno de los testigos que habló durante el proceso fue Mario Gómez, padre de la víctima. Durante su intervención aseguró que había mucha claridad y pruebas alrededor de los hechos como para que no se avance contra los autores del homicidio. A su vez, reconoció que el proceso era algo muy duro de atravesar para él y su familia.

"La fiscal hizo un excelente trabajo, yo creo que está todo muy claro y la pena va a ser ejemplar", reveló Gómez ante Infobae. Al mismo tiempo defendió el nuevo Régimen Penal que permite la punibilidad desde los 14 años. "La verdad es que esta ley me trajo un poco de de tranquilidad, es cumplir una meta. No es algo que va a solucionar todo, pero es el inicio de un cambio, me tiene tranquilo", reconoció.

La desgarradora imagen del padre de Kim Gómez al hallar el cuerpo de su hija.

"Yo sé que el gran problema no se resuelve con esta ley, pero sí una parte. Hoy le marcás las consecuencias a los de 14 en adelante. Que si salen a lastimar a las personas van a tener consecuencias. Esta ley le da a las víctimas el poder tener justicia", consideró el papá de Kim, a la espera de la pena que recibirá el principal implicado en el asesinato de su hija.