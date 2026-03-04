"Esto no es Expedición Robinson": la furia de Carmiña Masi por una toalla con sorpresa escatológica

Una de las jugadoras que más protagonismo logró en esta nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada es la paraguaya Carmiña Masi, quien en esta oportunidad se encargó de denunciar un escatológico elemento que encontró en uno de los baños de la casa más famosa del país. Lo hallado, recordó a distintos eventos ocurridos en otras ediciones del reality.

"Parece que algunas chicas se confundieron de reality y creen que esto es Expedición Robinson y no Gran Hermano. Porque robar toallas, batas y que terminen así de sucias y puercas", deslizó Masi ante las cámaras del streaming. "Encontramos una toalla con caca, que dejé ahí. Y no te pongás a lavar. Hay cosas que no dan. Y me impresiona cómo la gente muestra lo sucia que es en su casa", insistió, con su propia forma particular de hablar.

Lo revelado por la paraguaya despertó polvareda rápidamente y generó una intensa repercusión en redes sociales, donde además de criticar lo que ocurrió, también se conmemoraron otros eventos escatológicos que se dieron en otras ediciones del reality más popular de la Argentina, con el más reciente a la cabeza de todos.

Durante la edición que comenzó en diciembre de 2022 y terminó a mediados de 2023 existió el antecedente más claro de todos estos. La temporada fue la más exitosa en mucho tiempo y tuvo la participación de muchos integrantes que terminaron siendo figuras de la televisión y el espectáculo, como Julieta Poggio y Lucila "La Tora" Villar.

La Tora encontró caca en la silla del comedor.

Justamente ambas fueron las protagonistas de un hecho que pasó a la historia como el "popoggio". En aquella oportunidad la actual conductora del streaming de Gran Hermano en Telefe encontró un pequeño trozo de excremento manchando un almohadón. "Esto es caca", aseguró tras acercárselo a su rostro para olerlo.

Enseguida comenzó un interrogatorio por todos lados y en las redes sociales empezaron a rastrear a partir de la transmisión en vivo quién había sido la última persona en sentarse. Según las pesquisas de miles de usuarios, la persona que había protagonizado este accidente nunca confesado fue la exitosa Poggio, probablemente la figura más trascendente del reality en los últimos años.

Brian Lanzelotta y Marian Farjat fueron de las parejas más polémicas de Gran Hermano

Más cerca en el tiempo, durante la edición de 2024, la platense Virginia Demo, actual participante de Cuestión de Peso, cuestionó a quienes tiraban el papel con restos fecales en el tacho de basura y no en el inodoro. "Si te limpiás el culo, no lo tires en el tachito", soltó a los gritos la comediante. Del otro lado, Juliana "Furia" Scaglione, se defendía con la excusa de que podía tapar las cañerías.

El hecho más impactante en relación a lo escatológico ocurrió sin duda durante la edición de 2015, cuando Marian Farjat defecó en un plato y lo dejó debajo de la cama de su compañera Romina Malaespina. Lo cierto es que la "bromista" hermanita pidió perdón y aseguró que lo había hecho en modo bautismo.

Marian Farjat tuvo mucho protagonismo en 2015.

Farjat fue una participante muy particular y una de las estrellas de la edición por sus escenas hot con Brian Lanzelotta y también por otro hecho polémico, cuando en una oportunidad, por no tener ganas de caminar hasta el baño, orinó en un macetero del jardín, a la vista de todas las cámaras y compañeros presentes.