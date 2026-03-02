Big Bang! News
No lo vieron venir

Los que le dijeron "no" a Nico Occhiato y cambiaron la grilla de Luzu TV 2026

El conductor presentó los programas para este año.

02 Marzo de 2026 15:10
Nico Occhiato
En un set idéntico al que usó en sus comienzos de 2020, Nico Occhiato anunció la programación de Luzu TV para 2026. Con shows de entretenimiento, cultura, música y mucho más, la nueva temporada arranca oficialmente el próximo 6 de marzo.

A diferencia de otros años, la producción decidió no arriesgarse con nuevos talentos y apostar por lo seguro: mantener en la grilla los programas que ya funcionan. Entre los viejos clásicos, se suman Marley y Flor Peña, al frente de El Show del Verano, de lunes a viernes de 12:30 a 13:30.

Nico Occhiato anunció la programación para Luzu TV 2026
Aunque la audiencia aplaudió los programas en vivo y on demand, la nueva programación no estuvo exenta de polémica. Todo surgió por los "no" que recibió Occhiato y, sobre todo, por la baja de Algo va a Picar, que contaba con "La Tora" Villar, Vicky Garabal, Marcos Giles y El Purre. Al explicar la situación, Nico se puso serio y se adelantó al hate: "Yo les soy sincero, la intención de todo el equipo era que Algo va a Picar continúe, pero bueno, El Mito planteó esta situación y es entendible", dijo.

Según contó, Marcos Giles no estaba al 100% para el proyecto porque este año tiene muchos viajes por fútbol. Recordemos que Giles empezó como notero en las salidas de los equipos y, con el tiempo, se ganó la confianza de varios jugadores de la Selección Argentina, quienes no solo hablan con él, sino que incluso le regalan botines, camisetas e incluso perfumes.

Con El Mito fuera del programa, en Luzu TV intentaron encontrar un espacio para que Garabal siguiera en pantalla, ya que lleva años en la empresa, pero la comediante dijo un no rotundo: "Se le buscó dar alguna posibilidad dentro de lo que teníamos, obviamente no teníamos un programa, se le ofrecieron otras cosas y no le terminó cerrando".

Si bien la salida de Vicky Garabal sorprendió a la audiencia, Nico Occhiato aseguró que todo terminó en buenos términos: "Terminamos dándonos un abrazo y hasta un poco emocionándonos". Y a otra cosa mariposa: el dueño de Luzu Tv siguió presumiendo todos los proyectos dentro del canal. 

El Mito LUZU TV Nico Occhiato Vicky Garabal

