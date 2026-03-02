Escándalo con Thiago Medina: su papá fue detenido tras una grave denuncia familiar

De mal en peor: cuando Thiago Medina volvió a apostar a un cambio de vida tras el accidente que lo dejó en coma durante más de un mes, volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, por problemas legales vinculados directamente con su familia, más precisamente con su papá.

En diálogo con BigBang , el periodista Germán Marcucci anticipó: "Fue una situación violenta, no habría abuso". Más tarde amplió desde su propio medio que Julio Ricardo Medina fue detenido acusado de lesiones y amenazas tras una denuncia radicada por Camila Ayelén Deniz, su hijastra y hermanastra de Thiago. En aquel momento intervino la Fiscalía N°1 especializada en delitos derivados de violencia familiar de La Matanza.

El papá de Thiago Medina fue detenido por agresión a una de sus hijas

El hombre, que en ese entonces se habría presentado en el domicilio en estado de ebriedad, protagonizó una situación violenta con Brisa, hermana de Thiago . Tras ese episodio resultó detenido, aunque recuperó la libertad a las pocas horas.

Según detalles de la causa, el agresor tenía una medida cautelar que le prohibía acercarse al domicilio familiar, la cual venció este fin de semana. El hombre volvió a presentarse en la casa y se generó una situación de extrema tensión, por lo que intervino la policía de Virrey del Pino.

En las últimas horas, las hermanas de Thiago Medina recurrieron nuevamente a la Justicia para renovar la exclusión del hogar por violencia familiar. No obstante, vecinos aseguraron que este lunes la policía debió regresar al lugar porque Medina amenazaba con volver a la casa por la fuerza.

De vuelta en diálogo con BigBang , Marcucci explicó: "Thiago desmiente, pero es la fiscalía la que da cuenta del hecho, además de los vecinos". Según el periodista, aunque el ex participante de Gran Hermano no quiere confirmarlo públicamente, existen testigos que aseguran que el episodio ocurrió .

Otra vez sopa

No es la primera vez que el papá de Thiago Medina aparece en las noticias por problemas con la policía. En 2022, cuando el joven estaba dentro de la casa más famosa del país, Julio Ricardo Medina había sido detenido por agredir a Camila Deniz, su hijastra.

Así era trasladado el papa de Thiago Medina en 2022

En aquel momento, el periodista Gustavo Méndez había informado: "Medina habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago. En ese momento, Medina se encontraba totalmente sedado, hospitalizado y esperando ser trasladado a una dependencia policial".

Camila Deniz declaró que, tras escuchar "varios gritos", fue a socorrer a sus hermanos y fue entonces cuando Julio Medina la agredió físicamente. Finalmente, las autoridades dispusieron el traslado del papá de Thiago Medina a una comisaría jurisdiccional, imputándolo con intervención de la Secretaría de Género municipal.