Fallas, abandono y riesgo estructural: denuncian "vicios de obra" e inundaciones tras el derrumbe en Parque Patricios

Una madrugada de estruendo y polvo quebró la rutina de más de 300 familias en el complejo Estación Buenos Aires, en el límite entre Parque Patricios y Barracas. A las 4.45, un llamado al 911 alertó sobre el derrumbe del estacionamiento subterráneo en el sector 2 del predio, ubicado en Mafalda 907. En cuestión de minutos, una losa de aproximadamente 50 por 70 metros cedió y dejó un cráter en el patio interno, aplastando al menos 65 vehículos.

No hubo víctimas ni personas atrapadas. Pero el alivio inicial dio paso a una confirmación inquietante: el informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el colapso dejó un "potencial riesgo estructural", ya que la losa estaba conectada a las columnas y les otorgaba rigidez. Sin ese soporte, las estructuras quedaron debilitadas y expuestas a un posible derrumbe. La Ciudad desplegó un amplio operativo de emergencia: dotaciones de Bomberos, SAME, división K9, Grupo Especial de Rescate y cápsulas de intervención rápida. De manera preventiva se evacuaron 175 departamentos de los cuatro edificios lindantes.

En total, más de 300 personas quedaron fuera de sus hogares. Las autoridades fueron contundentes: los vecinos no podrán regresar hasta que la constructora y la administración presenten y ejecuten un plan urgente de recomposición estructural. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño prometió garantizar alojamiento transitorio. Durante la tarde, algunos pudieron ingresar brevemente, en grupos reducidos, para retirar pertenencias. La escena fue de incertidumbre y organización improvisada: llamados a familiares, bolsos armados a contrarreloj y la angustia de no saber cuándo volverán.

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Estado nacional en el marco del programa Procrear II, el mayor plan de viviendas públicas de la última década. El proyecto se inició durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, luego pasó al Instituto de Vivienda de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri y volvió a la órbita nacional bajo Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei, el programa fue discontinuado y, según denuncian los vecinos, "todo quedó en un limbo": unidades sin escriturar, reclamos sin respuesta y arreglos pendientes que el gobierno nacional decidió desoír con la llegada de la Libertad Avanza.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios

El sector colapsado fue construido por Constructora Sudamericana (Cosud), firma con más de 50 años de trayectoria. La empresa aseguró que activó protocolos de emergencia y que inició una investigación para determinar las causas del derrumbe. También afirmó estar "a total disposición de las autoridades competentes". Pero en el barrio circula otra narrativa. Vecinos hablan de "muchísimos vicios de obra" y recuerdan un informe técnico de hace dos años que advertía sobre inundaciones en la cochera afectada, problemas con ascensores, salas de máquinas e instalaciones contra incendios. "Había un agujero en esa zona en los últimos días, porque estaban trabajando. Es una parte que siempre está llena de chicos jugando todo el día; menos mal que pasó a la noche", relató un propietario.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios

La zona de cocheras que se vino abajo está debajo de un patio interno con senderos y espacios verdes. Según testimonios, es un sector que se inunda cuando llueve y donde se estaban realizando trabajos para resolver filtraciones. Algunos vecinos incluso mencionaron que escucharon una explosión antes del colapso. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad, a cargo de María del Rosario Selvatici. Se analizan hipótesis que van desde fallas estructurales y errores de cálculo hasta problemas de ejecución o deterioro por filtraciones de agua.

Debajo de los escombros permanecen 65 autos. El partido entre Huracán y Belgrano de Córdoba, programado en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó, se jugó sin público por precaución. Algunos vecinos aprovecharon para reclamar por vibraciones del estadio durante recitales y eventos masivos, aunque esa hipótesis no forma parte aún de las conclusiones técnicas. El dato más inquietante no es el cráter visible, sino el invisible: la fragilidad estructural de un complejo que alberga a más de 10.000 personas y que fue presentado como símbolo del acceso a la vivienda propia. El derrumbe no dejó heridos, pero sí dejó al descubierto la falta de controles y mantenimiento.