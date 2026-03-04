Wanda Nara tiró a la basura las iniciales de Mauro Icardi y desató una guerra sin retorno en Italia

Wanda Nara sabe mejor que nadie que no necesita dar entrevistas ni hacer una conferencia de prensa para instalar un tema. A ella le alcanza con una historia de Instagram. Y esta vez, el destinatario del mensaje parece tener nombre y apellido: Mauro Icardi.

Después de terminar con las grabaciones de MasterChef, la conductora armó las valijas, tomó de la mano a su novio, Martín Migueles, y voló rumbo a Italia. Un destino cargado de recuerdos. Porque no solo recorrió los rincones más privados que supo compartir con su ex, sino que además se fotografió frente al mismo espejo en el que alguna vez posaron Icardi y la China Suárez. ¿Casualidad? Difícil de creerlo.

Wanda Nara agarró a Martín Migueles y lo llevó a Italia para molestar a Icardi

Pero el verdadero capítulo picante llegó en medio del descanso europeo. Entre paseo y paseo, Wanda decidió "ordenar" su casa italiana. Y cuando ella dice ordenar, es tirar a la basura todo lo que le recuerda a su ex.

" Acomodando mi casa italiana. Regalando - donando y restaurando ", escribió junto a una foto en la que se veían sillas, mesas, juegos de sus hijos... y algo más. Lo que llamó la atención fue que entre las cosas descartadas estaba nada menos que el respaldo de la cama con las iniciales de Mauro y una "W" en referencia a su nombre. Un símbolo de una etapa que, claramente, decidió dar por terminada.

Wanda Nara tiró el respaldo que compartía con Mauro Icardi

Como si fuera poco, entre lo que sacó de su hogar también apareció la casita del perro que compartían. Un detalle que muchos interpretaron como un dardo directo al último posteo de Icardi.

En esa publicación, el futbolista escribió: "Imponente a la vista. Inmensamente noble por dentro", frase que parecía cargada de doble intención. Todo indicaba que hablaba del animal, pero remató con: "Y también está Tano que quería una foto...". El perro en cuestión es el mismo que compartía con la empresaria.

Horas antes, Mauro Icardi había compartido una foto con el perro que tenía con Wanda Nara

Nada es inocente cuando se trata de ellos. Cada foto, cada frase, cada objeto que aparece o desaparece suma un capítulo más a esta novela que no da respiro.

Entre posteos enigmáticos, recuerdos reciclados y muebles que pasan a mejor vida, lo cierto es que la guerra fría entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de terminar. Y como siempre, las redes sociales son el campo de batalla favorito.