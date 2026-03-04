¿Chano, sos vos? Ernestina Pais se negó otra vez a realizarse el control de alcoholemia tras chocar en Vicente López

Ernestina Pais volvió a chocar y a negarse a realizarse un test de alcoholemia este martes, luego de que con su Honda City impactara a un Alfa Romeo conducido por otra mujer en la intersección de la avenida Del Libertador y Las Heras, en el municipio bonaerense de Vicente López. La conductora debió retirarse con su ex marido y su hijo, tras que le secuestren el vehículo. Es el cuarto episodio similar que protagoniza.

Pais se negó a cumplir con las normativas antes los oficiales de la Comisaría de Vicente López Seccional 5ª de la Policía Bonaerense, quienes llegaron al lugar tras un llamado al 911 desde el lugar de los hechos, donde no hubo ningún tipo de heridos. De acuerdo a la normativa vigente, cuando un individuo no acepta someterse al control el resultado es automáticamente positivo.

Ernestina Pais y las imágenes que aparecieron de ella apoyada en el auto que chocó en Vicente López, tras negar el hecho.

En ese sentido, el automóvil de la conductora fue secuestrado y trasladado al playón municipal, desde el cual la involucrada se retiró acompañada de sus familiares. Pais, a su vez, intentó negar lo ocurrido en diálogo con el programa A la Tarde de América TV. "Estoy en mi casa", aseguró. "Me empezó a sonar el teléfono un montón y, bueno, acá estoy, en casa", añadió.

La versión de que fue todo una confusión fue rápidamente descartada luego de que aparecieran imágenes de ella en el lugar, además del acta policial y de los testigos oculares del hecho. "En un momento circulaba que ella se había negado al test porque toma pastillas y decía que eso podía hacerle dar positivo. Ella me dice y me remarca que no quería que esto saliera porque no quiere que su hijo lea estas noticias", señaló la periodista Nancy Duré.

El choque que protagonizó Ernestina Pais en 2022.

Lo cierto es que por lo que hizo -o no hizo- Ernestina, deberá enfrentarse a ciertas represalias. Por un lado, la retención preventiva de su licencia de conducir. De acuerdo a las normas de tránsito bonaerenses, ese es el "castigo" por negarse o resistirse a realizarse la prueba de alcoholemia. Al mismo tiempo, también quedará inhabilitada para conducir por los próximos 18 meses.

Los antecedentes

No sólo no es la primera vez que Pais protagoniza una situación similar, sino que es la cuarta. Hace algo más de dos años, el 13 de diciembre de 2023, chocó contra un vehículo estacionado en las inmediaciones del Estadio Monumental de River Plate. En esa oportunidad también se negó a realizarse la alcoholemia que le requirieron desde la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte.

El choque de Ernestina en 2019

Algo más de un año antes, en agosto de 2022, tuvo un choque leve en las calles de Palermo contra otro automóvil y, de acuerdo al relato de una testigo, intentó irse sin más, pero fue retenida por un móvil policial que estaba en las cercanías. La misma conductora negó los hechos y aseguró que le dejó los papeles al otro conductor.

El primero de los accidentes registrados en los cuales se negó a someterse al control de alcoholemia fue en octubre de 2019, cuando con su Chevrolet Tracker chocó a otro auto estacionado en las calles de la localidad bonaerense de Olivos. La situación aquella vez terminó muy parecida a la última, con su vehículo secuestrado y acompañada por su familia.