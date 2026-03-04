"¿Me vas a meter los cuernos a mí?": persiguió a su novia a los tiros y la secuestró

La violencia avanza. Vecinos de la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, denunciaron el lunes por la noche un estremecedor caso de violencia de género. Un hombre, de identidad aún desconocida, persiguió en plena vía pública a su presunta pareja, la acusó de serle infiel, le disparó y la secuestró. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y se activó una intensa búsqueda para rescatar a la víctima.

El delito ocurrió en la calle Nápoles al 500 y el ataque, que duró poco más de un minuto, se inició después de que el agresor frenara la moto en la que se trasladaba con la víctima. De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad de uno de los vecinos, el hombre detuvo la marcha y obligó a la víctima a bajarse del vehículo.

Luego de un sinfín de gritos e insultos, el agresor comenzó a golpear a la mujer en la cabeza y le recriminó una presunta infidelidad. "Tomátela de ahí, la conch... de tu madre. Tomátela de ahí porque sino te voy a matar", fue la amenaza que le espetó a la joven, antes de efectuar el primer disparo. "¿Me vas a meter los cuernos a mí? ¿Me vas a meter los cuernos a mí, la conch... de tu madre?", prosiguió, mientras la víctima lloraba e intentaba defenderse.

Pese a los gritos, ninguno de los vecinos se acercó para ayudarla. El hombre no sólo continuó agrediéndola verbalmente, sino que efectuó un segundo disparo para amedrentarla. El tercero y último impactó, de acuerdo a los registros, en la pierna izquierda de la joven; quien intentó resguardarse detrás de un auto que se encontraba estacionado de culata frente a una vivienda.

Mientras la joven gritaba de dolor, el agresor dio una vuelta en u y se acercó hasta donde se encontraba la víctima. Lejos de asistirla, continuó con los insultos, hasta que se cansó y comenzó a ordenarle de mala manera que abordara de nuevo la moto. "¡Subite! ¡Subite!", se lo escucha decirle, mientras la joven atacada procede a hacerlo con dificultad por su herida.

El agresor ni siquiera esperó a que la joven se sentara bien en la moto y escapó del lugar. El paradero de la víctima y su victimario es aún desconocido, pese a que los vecinos realizaron la denuncia al instante.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre podría haberse dirigido a un centro de salid de la zona para atender la herida de la mujer, aunque el escenario resulta poco probable; en especial teniendo en cuenta que ningún hospital de la zona recibió el alerta por el ingreso de una joven con herida de bala.