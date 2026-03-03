Cinthia Fernández explotó contra María Fernanda Callejón: gritos y furia en vivo

Cinthia Fernández atraviesa semanas tensas y esa presión se reflejó en su trabajo, donde tuvo un cruce directo con Moria Casán y este lunes llevó las peleas laborales a un nuevo nivel: la panelista calló a los gritos a su compañera María Fernanda Callejón.

Todo ocurrió durante un móvil con el abogado Juan Pablo Fioribello, representante de Andrea del Boca, quien hablaba en La Mañana de Moria sobre la apelación al sobreseimiento en la causa por presunta defraudación al Estado.

Cinthia Fernández estalló contra María Fernanda Callejón y dejó muda a Moria Casán

Mientras el letrado intentaba responder, Cinthia discutía acaloradamente. Pero un comentario de Callejón de fondo desató la tormenta: "Dejame de romper las pelo... Fernanda. Qué pesada sos", soltó la influencer fitness, sin filtro y a los gritos, dejando al estudio en shock. El cruce fue inmediato y el clima se volvió espeso en segundos. No era una diferencia de opiniones más: era algo personal que venía acumulándose .

Lejos de achicarse, María Fernanda Callejón le respondió con firmeza y marcó lo que, según ella, era el problema de fondo: "Naza está esperando hacer una pregunta hace dos horas, ¿cómo me vas a responder así?", retrucó, visiblemente sorprendida e indignada por el tono de su compañera. El aire se volvió irrespirable.

CINTHIA FERNANDEZ Y LA CALLEJON SACADAS, amo el programa de moria es un locopic.twitter.com/eIKJNr6rf7 — nom0leste (@nom0leste) March 3, 2026

Pero Cinthia Fernández no dio marcha atrás. "Qué pesada sos. Alguien te lo tiene que decir. Vos no vas a ningún lado con tus preguntas. Nunca redondeás, sacás de quicio a todos", disparó, redoblando la apuesta frente a cámaras. En ese momento, ya no se hablaba del tema judicial, sino de una interna que quedó completamente expuesta.

Fernanda Callejón exigió respeto y dejó en claro que no iba a permitir ese trato. El ida y vuelta subió de tono hasta que la conductora tuvo que intervenir para poner paños fríos y evitar que la situación escalara aún más, pero el malestar ya estaba instalado y la incomodidad se notaba en cada gesto.