Condenaron a un ex juez mendocino por abuso sexual, privación ilegítima de la libertad y pornografía infantil

El ex juez de Paz de Santa Rosa, Hugo Leonardo Torino, fue condenado por el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 a una pena de 14 años de prisión. El ex magistrado había sido acusado de varios delitos, incluyendo abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género, amenazas y tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (Masnna). Fue en 2017 cuando la ex pareja del ex funcionario judicial, nacida en Haití, se llenó de valor y contó el infierno que vivió al lado del hombre de 66 años: reveló que fue sometida sexual, psicológica y económicamente por Torino entre 2015 y 2017.

Torino la obligaba a realizar tareas domésticas y le negaba la posibilidad de salir o valerse por sí misma.

El juicio comenzó el 16 de junio de 2023 y la etapa de alegatos se abrió en abril de este año. Las fiscales Daniela Chaler y Belén Sanz solicitaron una pena de 15 años de prisión, basándose en la acusación y las pruebas presentadas. De acuerdo con las funcionarias, Torino abusó de su ex pareja desde octubre de 2015 hasta mayo de 2017, bajo amenazas de quitarle a su hija. La mujer tenía la visa de turista vencida, dependía económicamente de Torino y no dominaba el castellano.

Esta situación, claro está, agravaba su situación de vulnerabilidad, ya que la joven era obligada a realizar tareas domésticas, no se le permitía manejarse por sus propios medios -el ex juez la llevaba e iba a buscar al curso de docencia que hacía- y era obligaba a mantener relaciones sexuales. Incluso, la mujer terminó convirtiéndose en madre de una nena a causa del sometimiento. Torino también fue acusado de controlar estrictamente los movimientos y horarios de su ex pareja.

Condenaron a 14 años de cárcel a ex juez por abusar de su ex

A pesar de que intentó negar los hechos, terminó reconociéndolos durante el proceso, aunque los describió como demostraciones de cariño. Durante el juicio, se relató que fueron las amigas de la joven oriunda de Haití las que la ayudaron a escapar de las garras del ex juez de 66 años y a denunciarlo. Los abogados querellantes solicitaron una pena de 20 años y 8 meses, mientras que la defensa pidió la absolución por falta de pruebas.

Pese a esto, el Tribunal Penal Colegiado Nº 2, integrado por Alejandro Miguel, Nancy Lecek y Ramiro Salinas, fijó una pena de 14 años al dar por demostrado que el ex magistrado abusó de la mujer al menos dos veces por semana, aprovechándose de su delicada situación económica. Según trascendió, la joven conoció a Torino cuando tenía 27 años y con comenzaron una relación estrictamente "virtual" después de que él la contactara por la red social Facebook.

La investigación terminó por dar como comprobado que el ex juez la ayudó a viajar a Mendoza y la alojó en un departamento ubicado en la parte de atrás de su casa en la localidad de Guaymallén. En mayo de 2017, la mujer lo denunció por trata de personas, pero la justicia federal determinó falta de mérito en este cargo. Sin embargo, la justicia provincial continuó la investigación y Torino fue imputado por los mencionados delitos sexuales y privación de la libertad.

En octubre de 2019, durante un allanamiento en la casa de Torino, se encontraron dispositivos electrónicos que contenían gran cantidad de material de abuso sexual infantil. Un informe de la Udapif detalló que había 1.486 fotos, de las cuales 1.380 eran de niños y niñas en ropa interior, trajes de baño o desnudos, algunas con contenido explícito. "Me sentía como una rehén", llegó a decir la víctima, quien además adelantó que no tenía contacto casi con nadie que no fuera el ex magistrado.

Durante ese periodo, que abarcó desde 2015 hasta 2017, la mujer tuvo una hija con el denunciado.

La victima se animó a hacer un curso para poder ejercer como maestra en Mendoza, cuando la relación recién iniciaba. Pero aún así, sólo asistía si el ahora condenado tenia tiempo de llevarla e irla a buscar. "Si me desmayaba en el instituto o me pasaba algo por el embarazo, él llegaba antes que la ambulancia y me llevaba. No quería que llamaran a nadie más", había declarado la haitiana en diálogo con Los Andes. Finalmente, el tribunal encontró a Torino culpable.