Lourdes Sánchez se metió en la interna entre Hoppe y "El Chato" Prada: "Es una realidad"

Luego de muchas versiones y rumores que dieron vueltas en torno a la sociedad entre Marcelo Tinelli, Federico Hoppe y Pablo "El Chato" Prada, Loudes Sánchez, la esposa de este último, confesó que hubo un quiebre en la sociedad teatral y que "es una realidad" el distanciamiento entre su marido y el ex de Laurita Fernández. A su vez, aseguró que la relación personal histórica que tienen se "mantiene".

"La realidad es que están muy bien. O sea, Pablo sigue trabajando, no es que lo echaron, no se agarró a las piñas con Fede. Jamás harían eso ellos dos, se quieren un montón, trabajaron muchos años juntos", desmintió Sánchez ante LAM, en relación a la supuesta desvinculación que habrían hecho de Prada en LaFlía, la productora que encabeza Tinelli. Según su versión, la confusión surge a partir de la separación teatral.

Pablo "El Chato" Prada, Marcelo Tinelli y Federico Hoppe, el núcleo duro de la productora LaFlia.

Hoppe y Prada son los productores principales del ex presidente de San Lorenzo desde hace 15 años. En este tiempo, los tres cosecharon una buena relación personal al frente de programas que supieron ser muy exitosos como ShowMatch. Ahora se confirmó que la pareja de la bailarina salió de la empresa de producciones teatrales Dabope, que también tiene al empresario Ezequiel Corbo como socio.

"Quizás son caminos que quieren tomar diferentes; trabajaron mucho tiempo juntos, hicieron teatro muchos años, televisión y quizás quieren hacer cosas diferentes y es el momento", soltó Lourdes en la pantalla de América TV. "La buena relación está, que es lo principal, y nada de lo que se dice es verdad, que se pelearon y que se agarraron a las piñas. Ni Fede y Pablo son de hacer esas cosas, se respetan mucho, se quieren mucho y quizás hoy la relación está un poco distante, pero porque creo que Fede no está en América, Pablo sí está trabajando en el canal", explicó.

Pablo "El Chato" Prada y Marcelo Tinelli en los estudios desde donde salió el Bailando.

La bailarina también dio detalles respecto a la supuesta rivalidad que se habría generado con Marcelo Hugo, e indicó que esta semana tendrán una cena, pero que "la relación está súper bien". La aclaración se da en el marco de los rumores de que el conductor podría desembarcar en la TV Pública y perder su cargo como gerente de Programación en América TV, a partir de la mala consideración de los socios de la señal respecto al rendimiento.

"La traición" que habría sentido Tinelli tiene que ver con que, consolidada su desvinculación, Prada sería su reemplazante en el cargo en el canal que pertenece a Daniel Vila. "Fede no está trabajando en América. Pero, no está en el canal desde que empezó ShowMatch el año pasado, porque decidió trabajar solo en el Bailando. Nunca tuvo un puesto dentro del canal, trabaja para Marcelo, los dos lo hacen", precisó Ángel de Brito.

Así negó el Pablo "El Chato" Prada su desvinculación de LaFlia.

Lo cierto es que Prada negó su desvinculación de LaFlía y la supuesta mala onda con "El Cabezón". Días atrás dejó una historia de Instagram en la que intentó despejar todas las lunes: "Gracias a todos por la buena onda y preguntar, pero no me echaron de LaFlia. Estamos desarrollando hermosos proyectos. Beso grande", escribió allí. Además, declaró a La Nación que las razones de su salida de Dabope fue voluntaria: "Del teatro me bajé para tener más tiempo con mi familia, quería menos horas de trabajo".