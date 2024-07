El papelón de Fernando Burlando al confesar que tuvo acceso a la causa Loan, pese al secreto de sumario

El abogado de la familia de Loan habló de más y confesó que tuvo acceso a la causa a pesar del secreto de sumario impuesto hace días por la jueza Cristina Penzo. Al ser consultado sobre el por qué, dio una insólita justificación: "Soy Burlando".

En un medio radial, el defensor de la familia del nene desaparecido en Corrientes manifestó tener información del caso, aunque al darse cuenta de que se trataba de un delito, se desdijo.

"El secreto de sumario corre para vos también, es decir que vos tenés acceso y los periodistas no", le manifestó el conductor Pablo Duggan al abogado, quien le respondió: "Bueno, puede pasar, soy Burlando".

Ante esta insólita respuesta, el periodista le dijo que es algo que "no debería pasar" y allí Burlando expresó: "No, obviamente no pasó".

Fue el viernes 19 de julio cuando la jueza, a solo días de la apertura, decidió volver a colocar el secreto de sumario por 10 días en el caso que conmueve al país tras la indagatoria del ex comisario Walter Maciel.

Para este lunes se esperan dos declaraciones importantes, la del chofer que trasladó a Laudelina hasta el fuero provincial para incorporar la hipótesis del accidente y la del viceintendente de 9 de Julio por la aparición de huellas.

A su vez, el gobierno de Corrientes solicitó ser querellante en la causa, sumado a que la Justicia dictaminó no investigar a José Codazzi pese a las denuncias por amenazas y sobornos en su contra.