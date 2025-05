"Te hago carne picada y fatay": brutal ataque homofóbico y amenazas de muerte en un control de alcoholemia en La Plata

Una escena cargada de odio, violencia y total desprecio por la ley se vivió en pleno centro de La Plata, a metros de la residencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un hombre, visiblemente ebrio al volante, fue detenido en un control de alcoholemia y reaccionó con un nivel de agresividad que espanta: amenazó de muerte a los inspectores municipales y desató una brutal andanada de insultos homofóbicos contra uno de ellos.

El resultado del test de alcoholemia fue contundente: 1,35 gramos de alcohol por litro de sangre, superando largamente el límite de tolerancia cero que rige en la provincia desde enero de 2023. Pero la verdadera alarma no fue sólo la infracción, sino la violencia que desató el infractor al saberse descubierto. "Sos gay, te mataría. Si estuviera la ley del hombre, sabés cómo te achuro. Te hago carne picada y fatay", expresó el conductor fuera de sí, ante la mirada atónita de los agentes.

El episodio tuvo lugar frente a la sede del Ejecutivo provincial, sobre calle 5 entre 51 y 53, durante un operativo rutinario de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia. El hombre, que conducía un Chevrolet Sedán y se identificó como jubilado, comenzó a insultar a los inspectores apenas fue detenido. Primero se negó a realizar la prueba de alcoholemia, alegando no tener dinero. Luego accedió, pero solo para escalar en su hostigamiento. "No te contrato si soy intendente porque sos gay", dijo.

Y lanzó, mientras intentaba manipular la pipeta con torpeza y gritaba fuera de control: "Te vas a morir de hambre. Te aclaro que soy católico, apostólico, romano. Sé que sos gay por cómo hablás, puto. Ahora me querés romper el ort... Dale, rompémelo". El agente agredido, que mantuvo la calma en todo momento, fue blanco de insultos que reflejan un patrón de violencia discriminatoria inaceptable. "No me gusta tu actitud porque sos gay. Te mataría", repetía el conductor.

De esta manera, el hombre dejó en evidencia un discurso de odio que va mucho más allá de una infracción de tránsito. Frente al nivel de alcohol en sangre y la conducta delictiva del infractor, las autoridades le retuvieron la licencia de conducir, secuestraron el vehículo y lo trasladaron al Polo de Seguridad. La licencia quedó bajo resguardo y se lo demoró, en el marco del protocolo vigente para estos casos. Según la ley 15.402 de Alcohol Cero, un nivel de entre 1 y 1,5 gramos por litro implica una inhabilitación para conducir por 12 meses, además de sanciones económicas, posibles arrestos y la obligación de asistir a cursos de concientización. El caso se viralizó en redes sociales y provocó una fuerte reacción social, tanto por el nivel de violencia verbal como por el componente homofóbico y amenazante de los dichos del conductor.