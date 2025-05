La nueva faceta de Vero Lozano: la conductora la rompió en "Sexy", el nuevo videoclip de Lali

Lali Espósito estrenó "Sexy", su nuevo videoclip, el cual está cargado de coreografías sensuales de la cantante y otras figuras a las que convocó para que se lucieran. La conductora de Telefe Vero Lozano fue una de ellas, y su participación encendió al público en las redes, emocionado por su sensual desempeño.

Un día antes, la conductora había adelantado algo de lo que se venía en su programa Cortá por Lozano. "Estuve en la presentación de Lali de su nuevo material discográfico porque... ¡soy parte de un video!", celebró, antes de aclarar que no era la única protagonista, sino que simplemente hacia su gracia.

Vero Lozano en "Sexy", el nuevo videoclip de Lali Espósito.

"Se me ven un poco las tetorras", lanzó la pareja de Jorge "Corcho" Rodríguez. Todavía no había salido el clip en el cual ella posa y juega con la cámara con una remera de un escote largo y bien transparente. "Lo sentí muy bien", aseguró en aquel momento Lozano.

"Me escribió hace un tiempo y me dijo: 'me encantaría'. Y yo le dije sí al toque, porque es el sueño de mi vida estar en un videoclip, chiques. Soy de la época de MTV", detalló respecto a cómo se dio su convocatoria. "Le dije que sí de una porque la amo. Todo lo que me pide ella, le voy a decir que sí", añadió después.

"Ella me mandó la canción. Yo la escuché, la escuché, la escuché. Llegué al set, motorhome, me produjo Maru, me peinó Juanma, me dieron la ropita, yo llevé ropita, cositas mías y lo hice", recordó de la grabación que realizó cerca de un mes atrás del videoclip en el cual un día antes estuvo en la presentación. Lozano también confesó que Lali le había hecho una devolución en la cual había remarcado que "le había gustado mucho".

Lo cierto es que el desempeño como bailarina deslumbró en cuanto a sensualidad. Tal como le había confesado a sus compañeros de programa, en el video juega con otros objetos. "Sí. Ay... ¡chupo algo!", había revelado. Luego del estreno se supo que lo lamía la conductora era una pata de una silla en la cual se había sentado. Sólo una pequeña muestra de a todo lo que se animó la conductora.