Gastos millonarios y el capítulo 1 del documental: el show de la Justicia en el escandaloso juicio por la muerte de Maradona

La escena parecía sacada de una ficción judicial: la sala repleta, los micrófonos encendidos, los flashes, los acusados, las hijas del ídolo. Pero lo que irrumpió esta semana no fue una declaración ni una prueba clave, sino el tráiler de un documental filmado en secreto sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, con una de las juezas del caso como protagonista estelar. La exhibición del avance bastó para que el escándalo estallara con furia: Julieta Makintach fue apartada del tribunal y el juicio más sensible y simbólico de los últimos tiempos en Argentina pende ahora de un hilo, a punto de volver a foja cero.

La bomba explotó en plena audiencia, cuando el fiscal Patricio Ferrari proyectó en pantalla el tráiler de "Justicia Divina", una miniserie documental de seis capítulos que se estaba filmando mientras el juicio transcurría, sin autorización oficial ni conocimiento de todas las partes. Las imágenes muestran a la propia Makintach reflexionando frente a cámara, recorriendo San Isidro, opinando sobre el proceso que aún debía juzgar. Se mezclan en ese montaje escenas del primer día de juicio, el llamado al 911 que alertó sobre la muerte de Maradona, recortes de medios internacionales, y hasta un fragmento estremecedor del velorio en Casa Rosada.

Todo con un tono narrativo propio de una novela negra, como si el caso Maradona fuese material para una serie de true crime, y no un proceso judicial en curso. "Soy Julieta Makintach. Soy jueza que interviene en el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Me pareció que este juicio merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo", dice la magistrada en un pasaje del documental. Lo que no dice es que ella misma aparecería como figura central del relato, convirtiendo el rol institucional en una puesta en escena, donde la imparcialidad y el sigilo procesal parecen haber sido sacrificados en favor del espectáculo.

El documental no es una mera reconstrucción periodística: es una producción financiada, con un guion estructurado, con viajes, entrevistas y edición profesional. La planilla de gastos -secuestrada en los allanamientos ordenados por la fiscalía y dadas a conocer por NA- detalla un desembolso de más de 5.500.000 pesos en abril. A cargo de la dirección estaría María Liada Vidal Alemán, amiga personal de Makintach. El contenido estaba tan avanzado que incluso el capítulo uno ya circulaba, con narraciones insólitas: "La pelota cayó del lado del abandono, manchada", se escucha decir al locutor mientras la imagen de Diego y su ocaso desfilan en pantalla.

Resulta difícil dimensionar el daño institucional. Una jueza participando activamente en un documental mientras el juicio está en curso es, como mínimo, una violación flagrante de los deberes del cargo. Pero el trasfondo es aún más grave: el juicio por la muerte del mayor ídolo popular argentino, lejos de desarrollarse con la mesura y el respeto que exige su simbolismo, corre ahora el riesgo de ser anulado por "contaminación". El apartamiento de Makintach -quien habría tomado un tercio de las decisiones del tribunal- podría obligar a reiniciar todo el proceso desde cero, una tragedia judicial.

Julieta Makintach

Makintach no se escondió. Le habló a cámara, opinó sobre el caso, se mostró caminando por los pasillos del juzgado como si fueran los pasillos del set. Convirtió un juicio en su propia serie de autor. Incluso incorporó pasajes simbólicos como la isla de Pitangui, en Brasil, "cuna de las operaciones estéticas", para ilustrar la transformación -y eventual caída- de uno de los acusados, Leopoldo Luque. La referencia literaria tampoco fue sutil: el guion de la serie invoca como inspiración a Truman Capote y Rodolfo Walsh, como si se pudiera jugar al periodismo mientras se decide la culpabilidad o inocencia de médicos, enfermeros y responsables del final de Diego.

Las hijas de Diego Maradona durante la segunda audiencia del juicio por su muerte

El jueves 29 de mayo, el Tribunal N°3 de San Isidro -ahora compuesto solo por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso- deberá decidir si el juicio continúa con un reemplazo o si, como teme la fiscalía, todo vuelve a empezar. "Otros magistrados hábiles pueden asumir el desarrollo del debate", dijo el fiscal Ferrari, aunque admitió que podría ser necesario designar un nuevo tribunal. Mientras tanto, el proceso judicial se desangra entre la decepción, la indignación y el estupor. La Justicia, en su hora más delicada, terminó protagonizando su propio reality, empañando un debate que debía ser ejemplar y que era observado por el Mundo entero.