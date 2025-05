"Le deseo que muera en la cárcel": hallan restos calcinados y crece el horror por la desaparición de Tamara Fierro

El humo todavía no se disipaba entre los yuyales del descampado cuando las primeras versiones comenzaron a correr como fuego en pastizal seco. Eran restos humanos. Quemados. Algunos, aún en llamas. En medio de la desolación de un basural cercano al barrio Los Lapachos, en Fraile Pintado, Jujuy, la brutalidad se hizo carne y hueso. La comunidad, aún con el corazón en vilo, espera la confirmación de lo que todos temen: que los restos hallados pertenezcan a Tamara Soledad Fierro, la joven de 29 años desaparecida desde el sábado. La imagen del hallazgo estremece: huesos calcinados encontrados entre basura y rastros de fuego.

La zona, a escasos metros del Matadero municipal, era conocida por ser un depósito informal de desechos. Pero el lunes al mediodía, se transformó en una escena del crimen. Lo que queda de la víctima fue trasladado a la morgue, donde se realizarán las pruebas genéticas y la autopsia que confirmarán si Tamara, madre, hija, amiga, fue víctima de un femicidio atroz. El fiscal Alfredo Blanco, a cargo de la investigación, se mostró cauto ante la prensa. "Con esto no estoy diciendo que sea la joven o no lo sea, solamente son restos óseos", declaró.

Pero en Fraile Pintado, son pocas las dudas. Porque no hay otras personas desaparecidas. Porque el silencio de los acusados retumba. Y porque el cuerpo apareció a pocos metros de la casa señalada desde el inicio. Cinco personas están detenidas. El principal sospechoso es Diego Castro, ex pareja de Tamara. El mismo que, al momento de su detención, presentaba arañazos, mordidas y hematomas. El mismo que vive en la casa que los vecinos señalan como un "after" vinculado a la venta de drogas. El mismo que, según la madre de la víctima, "destrozó a una persona". "Les pido a las mamás que peleen con todo para levantar esta porquería de este pueblo", pidió.

También están detenidos su madre, Karina Castro; Moisés Liberali, otra ex pareja y padre de la hija de Tamara; y dos hombres más, uno conocido como "Palito", quien fue identificado por llevar la moto de la joven hasta la vivienda, y por su camiseta de Boca, un detalle que podría parecer irrelevante, pero que terminó siendo clave para reconocerlo. Ninguno declaró. Ninguno designó abogado. El silencio, a veces, es más incriminador que mil palabras.

Sonia Alejandra Figueroa, la madre de Tamara, se convirtió en la voz desesperada de una comunidad herida. Frente a las cámaras, frente a las marchas, frente a la casa incendiada del acusado, exigió justicia: "La madre nos mintió desde el primer momento, yo fui desde el primer momento, le pregunté. Nos mintió, después dijo otra cosa. Esto pasó en su domicilio. Ella es tan culpable como el hijo. Ella hizo que el tiempo pase mintiendo. Ella dijo que el hijo estaba en Ledesma cuando su hijo estaba destrozando a una persona en su domicilio. Ella es madre, abuela, ¿cómo ella puede permitir estas cosas? Le deseo que muera en la cárcel".

Sonia apunta no solo al femicida, sino a quienes lo encubrieron. Porque la violencia, en este caso, no fue solo un acto individual: fue una cadena de silencios, mentiras y complicidades. La noche del sábado, Tamara había anunciado que participaría de las fiestas patronales del pueblo. Nunca regresó. La denuncia por su desaparición se radicó el domingo por la tarde. Para entonces, según una de las hipótesis, su cuerpo ya habría sido trasladado y quemado, en un intento desesperado de borrar huellas.

Pero algo falló. El fuego, como la verdad, siempre deja marcas. Frente a la casa del acusado, los vecinos protestaron, quemaron neumáticos y exigieron respuestas. Las calles que celebraban una festividad religiosa se llenaron de carteles con una consigna única: Justicia por Tamara. Mientras la investigación avanza, las muestras de ADN se cotejan con las de su familia. El fiscal Blanco aseguró que en los próximos días se intensificarán las acciones judiciales. "Se dispondrá también del trabajo de los ayudantes fiscales, que ahora es donde se pone más pesado; los trámites procesales corresponden respecto a las personas que están privadas de la libertad", sentenció.

Sonia, entre la esperanza y el espanto, aún deja espacio para una ilusión: que su hija no haya sido asesinada, que los restos no sean de ella. "Mis sensaciones son que está viva", había dicho con la voz quebrada. Pero sabe, en el fondo, que la esperanza y la justicia rara vez caminan juntas.