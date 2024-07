Giro inesperado en el caso de intento de magnicidio: "Un custodio de Cristina me pidió que borrara el video"

El juicio por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner transitó este miércoles su tercera audiencia, con la declaración de varios testigos. En ese contexto, dos declarantes dieron pistas claves para el caso.

Un primer testigo Javier Alberto Chanis, quien estuvo en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. El joven tenía una parrilla al paso y, por razones climáticas, aquel día decidió no abrir e ir a la casa de Cristina. Ya había estado el sábado anterior, cuando ocurrieron los violentos episodios tras el vallado a su casa. El joven quiso mostrar su apoyo a la ex vicepresidenta ante las acusaciones en su contra: "No formo parte de alguna organización. Participo para Patria Grande en algunas cosas, pero fui por mi cuenta", dijo luego de confirmar que su participación fue como simple espectador.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner

Chanis tuvo la oportunidad de que Cristina lo acaricie y fue justo el momento en que escuchó que gatillan dos veces: "Escucho ese ruido, me doy vuelta. No era muy claro lo que pasaba, encima justo se cae un libro. Me doy vuelta y lo agarro al muchacho. Giro y le agarro la campera. Y ahí un par más también. No vi bien. Vi la silueta de un arma, no lo relacioné en el momento", afirmó.

Al increpar a Fernando Sabag Montiel con otros presentes en aquel momento, encuentran que tiene un arma. La defensora del principal imputado, Fernanda López Puleiro le preguntó cuál era la actitud del acusado: "De momento parecía asustado. Cuando lo increpamos, dijo 'no, no, con cara de asustado'", respondió.

Atentado a Cristina Kirchner

Un segundo testigo acusó directamente, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de CABA, que un custodio de Cristina Kirchner lo obligó a borrar un video donde había documentado parte del hecho: "La custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día tengo entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borrara el video ", confesó Cristóbal José Elgueta Collado.

El militante kirchnerista participó como uno de los tantos estudiantes de la facultad de medicina, parte de un grupo militante que responde a La Cámpora. Su aporte en el juicio tuvo que ver con uno de los videos que se incorporaron a la causa: "Yo tenía la idea de que Cristina se iba a bajar del auto e iba a entrar. Llegan dos autos blancos. Habíamos quedado lejos, me pongo a grabar, Cristina se baja y se pone a saludar a todo el cordón. Da la vuelta por la esquina por Uruguay y viene hacia nosotros. A través de la pantalla, veo todo lo que pasó: sale y entra un brazo y se genera una confusión. Lo que imaginé en un primer momento era que había sido un libro. Cristina Kirchner se agachó. Asumí que habían tirar algo y se cayó".

Collado logró capturar con nitidez toda la secuencia, por lo que se acerca hasta la seguridad de la política peronista. Al no recibir la atención que esperaba, recurre a contar que tenía el video y es ahí cuando llama a su amiga para que ingresará al edificio: "A Sofía le hace mandar el video a él mismo. Después le pide Sofía que lo borre de su celular. ¿Alguien más tiene esas imágenes? le pregunta. Ahí me salen a buscar a mí". Durante el juicio utilizan un audiovisual en el que piden al joven que identifique a la persona que lo hizo borrar las imágenes, este apunta a un hombre de camisa celeste y tapado azul.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 1 de agosto, por la feria judicial de invierno. ¿Qué hay detrás del fallido intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner?