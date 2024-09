"Gracias por ver la verdad": condenaron a un abogado por abusar de sus hijas, una de ellas con síndrome de Down

Guillermo Martín Moncayo Von Hase tiene 58 años y era un reconocido abogado de San Isidro: fue condenado el martes a 16 años de prisión tras ser encontrado culpable de abusar sexualmente de sus dos hijas durante una década. Los abusos comenzaron cuando las pequeñas tenían 4 y 6 años, y una de ellas tiene síndrome de Down. El juicio, llevado a cabo por el Tribunal Oral en lo Penal N°5 de San Isidro, fue presidido por el juez Pablo Rolón, quien dictó la sentencia después de que un jurado popular declarara culpable por unanimidad al acusado. "Estos hechos no fueron aislados, sino que se reiteraron en el tiempo", había señalado el fiscal Marcelo Fuenzalida.

Moncayo Von Hase fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados y agravados por el grave daño físico o mental causado a las víctimas y por haber sido cometidos por un ascendente. En el caso de una de sus hijas, el delito incluyó abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, reiterados y agravados por haber sido cometidos por un ascendente. La condena fue menor a la pedida por el fiscal Diego Callegari, quien solicitó 25 años de prisión, y por la abogada de las víctimas, Manuela Fontela Vázquez, quien había pedido una pena de 40 años.

Según fuentes judiciales, el jurado popular mostró un gran compromiso y seriedad al escuchar los testimonios, a pesar de no ser profesionales del derecho. De todas maneras, la defensa de Moncayo Von Hase anunció que apelará el fallo, buscando la nulidad del juicio. El abogado fue detenido en marzo de 2022 tras la denuncia de su ex esposa, Elcha Triep, quien lo acusó después de que sus hijas le contaran los abusos que sufrieron. Una de ellas le confesó a su madre en 2019 que había sido abusada desde los 6 años, aunque en ese momento no identificó al agresor. No fue hasta una sesión con una psicóloga un año después que reveló que el abusador era su padre.

Guillermo Martín Moncayo Von Hase fue detenido por la DDI de San Isidro y a más de dos años de su captura este martes 10 de septiembre el juez Rolón dio a conocer la sentencia contra el acusado luego de que un jurado popular, integrado por 12 personas, lo haya encontrado responsable del abuso de sus dos hijas. En el juicio oral se constató que las víctimas sufrieron abusos desde 2009 hasta 2019 y comenzaron cuando tenían 4 y 6 años. "El imputado abusó sexualmente de una de sus hijas, hecho que se repitió en el domicilio de su abuelo paterno", había detallado el fiscal Fuenzalida en el pedido de elevación de juicio oral.

Y sumó: "Estos hechos no fueron aislados, sino que se reiteraron en el tiempo, configurando todo ello un sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas, agravado por ser cometido por su progenitor y por provocar un grave daño en la salud mental de (una de las menores), al llevarla a un grado total de perturbación que la hiciera cometer tres intentos de suicidio". Luego de que se dicte la sentencia, una de las hermanas de las víctimas expresó: "Gracias por ver la verdad. Los 12 jurados unánimemente declararon a mi padre culpable con la máxima carga por mis dos hermanas. Ayer, ellas pudieron dormir en paz".

La joven afirmó ante los medios presentes que el principal objetivo era "visibilizar el abuso sexual y, especialmente, el abuso infantil". El proceso judicial fue complicado debido al estado emocional de la mayor de las víctimas, quien experimentó intentos de suicidio como consecuencia del trauma. "Ella estaba en una situación de gran vulnerabilidad emocional y psicológica, habiendo experimentado tres intentos de suicidio debido al trauma sufrido. La gravedad de su estado mental y el miedo a enfrentar las consecuencias legales y emocionales de una denuncia hicieron que ella prefiriera no avanzar en ese momento", había expresado Triep.

Esto retrasó la denuncia formal hasta febrero de 2022. Además, la hermana menor, que tiene síndrome de Down, no pudo testificar, por lo que la madre tuvo que narrar los abusos que sufrió su hija. La investigación fue llevada adelante por el fiscal Marcelo Fuenzalida, especializado en violencia de género. Las declaraciones de las víctimas y los informes psicológicos recabados en las sesiones de Cámara Gesell fueron clave para la detención de Moncayo. Los abusos ocurrieron entre 2009 y 2019 en varios domicilios, incluyendo los de Boulogne y La Horqueta, aunque se sospecha que hubo más lugares.