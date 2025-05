Horror en Morón: compró una casa y encontró un cadáver en descomposición en el galpón del fondo

La ilusión de estrenar una casa propia se convirtió en una pesadilla indescriptible para un hombre que, al cruzar por primera vez el umbral de la propiedad que acababa de adquirir en Morón, se topó con una escena tan espeluznante como inexplicable: dentro de un galpón en desuso, oculto entre latas de pintura vacías y restos de maderas húmedas, yacía un cadáver en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la avenida Rivadavia al 17.300, entre las calles Saavedra y Pueyrredón, en el partido bonaerense de Morón. De acuerdo a la información brindada por el medio local Primer Plano Online, según los primeros reportes, el cuerpo estaba dentro de un pequeño depósito al fondo de la propiedad, un espacio olvidado por el tiempo que ahora se convierte en el epicentro de una investigación policial.

El nuevo propietario apenas había comenzado a recorrer el inmueble cuando el olor lo guió hasta el rincón más oscuro del patio trasero. Lo que en un principio pensó que era un cúmulo de basura vieja pronto reveló su verdadera naturaleza: un cadáver, en estado de putrefacción, con rasgos ya irreconocibles. De inmediato, la Policía acudió al lugar y acordonó la zona. La fiscal Paula Salevsky, de la UFI N.º 4 de Morón, tomó intervención y ordenó las pericias correspondientes.

Macabro hallazgo en una casa en Morón

La principal hipótesis, según fuentes judiciales, es que podría tratarse de un indigente que habría ingresado a la propiedad deshabitada para refugiarse y murió por causas naturales. No se hallaron signos evidentes de violencia ni lesiones óseas en el cuerpo. Sin embargo, nada puede descartarse hasta que la autopsia confirme los detalles. Mientras tanto, la Policía Científica trabaja para establecer la identidad del fallecido, cotejando los rasgos físicos con los registros de personas desaparecidas en la región. "Es una imagen que no se me va a borrar nunca más", habría dicho, visiblemente afectado, el dueño de la casa al personal policial que se hizo presente en la escena.

La investigación avanza con hermetismo, aunque entre los vecinos del barrio ya comenzaron a circular rumores y temores. Algunos aseguran que la propiedad llevaba años vacía. Otros, que durante las noches se veían movimientos extraños en el patio trasero. Lo cierto es que, hasta ahora, nadie había imaginado que tras esos muros se escondía una tragedia.