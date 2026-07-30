Horror en Punta del Este: encontraron muerta en la playa a la joven argentina de 18 años

La joven argentina de 18 años Pepa Almendra Vergara di Benedetto, desaparecida desde el último lunes en la localidad uruguaya de Maldonado donde vivía, fue hallada muerta este jueves en la ciudad balnearia de Punta del Este y la investigación apunta como principal hipótesis a que fue ella misma quien se quitó la vida.

Fue la autopsia que efectuaron sobre el cuerpo de la joven la que determinó, de acuerdo a lo que consignó el sitio Montevideo Portal, que no encontraron indicios de que haya existido participación de algún tercero en la muerte de Di Benedetto, además de que concluyeron que el fallecimiento se había dado pocas horas antes de que encontraran su cuerpo.

La última imagen de Pepa Almendra Vergara di Benedetto con vida, registrada por las cámaras de seguridad de Punta del Este.

A partir de estos elementos las autoridades a cargo de la investigación confirmaron el suicidio y la desaparición voluntaria, que se había puesto en duda a partir de la ausencia de la joven. Si bien todavía no se cerró definitivamente alguna otra posibilidad, las indagatorias que estaban previstas para ahondar en otra hipótesis se cancelaron una vez finalizada la autopsia.

Si bien la fallecida estaba desaparecida desde el lunes, ese mismo día viajó de Maldonado a Punta del Este, de acuerdo al testimonio del chofer de colectivos que la llevó y avisó a la Policía, una vez se enteró de su búsqueda. Sus familiares se acercaron a la ciudad balnearia y encontraron un bulto sospechoso en la parada 5 y se lo informaron a las autoridades, quienes ya tenían la pista de que había aparecido en las inmediaciones del Hotel Enjoy, a cuadras de donde finalmente fue hallada.

Pepa Almendra Vergara di Benedetto estudiaba en la localidad uruguaya de Maldonado.

Di Benedetto vivía desde hacía no mucho tiempo en Uruguay, país al que llegó para estudiar desde Córdoba, donde convivía con su madre y su abuela. Fue la familia de la joven la que denunció su desaparición el lunes y se puso a la cabeza de la búsqueda. Una tía de la joven la recordó como una "gurisa buena y simple", ante Montevideo Portal, donde indicó que era reservada y no se abría a contar sus problemas con nadie.

"Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería. Pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento", lamentó la familiar en sus declaraciones a la prensa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires existe la línea 135 para prevención de suicidios. Desde el resto del país se puede llamar 0800-345-1435.