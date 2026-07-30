Tragedia en San Juan: rescataron uno a uno los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero

La tragedia aérea que conmociona a San Juan sumó este jueves un nuevo capítulo de profundo dolor. Luego de una compleja operación de rescate desarrollada en una de las zonas más inaccesibles de Valle Fértil, los cuerpos de las siete personas fallecidas en el accidente del helicóptero comenzaron a ser trasladados hacia las morgues judiciales, mientras la investigación intenta establecer qué provocó el fatal desenlace.

Tragedia en San Juan: rescatan uno a uno los cuerpos del helicóptero siniestrado

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 45 efectivos de distintas fuerzas participaron de un operativo marcado por las dificultades del terreno. No hubo caminos para vehículos ni posibilidad de acceder rápidamente al lugar del impacto: los rescatistas debieron recorrer a pie cerca de 15 kilómetros cargando camillas y equipos pesados para llegar hasta los restos de la aeronave. En un comunicado oficial, el Gobierno de San Juan informó que desde las primeras horas del jueves se desarrollaron "las tareas en la zona del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas".

Del procedimiento participaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal provincial. Las autoridades remarcaron además que las tareas de rescate "presentan una alta complejidad debido a las características del terreno", y explicaron que, una vez retirados de la aeronave, los cuerpos eran trasladados "hasta el punto donde se encuentran los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional".

Desde allí, la fuerza federal quedó a cargo del traslado hacia las morgueras instaladas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, para posteriormente derivarlos a la capital sanjuanina. El operativo comenzó cerca de la medianoche, cuando una caravana de camionetas 4x4 de Gendarmería Nacional llegó hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto. Los vehículos avanzaron todo lo que permitió el terreno. Después, el camino desapareció.

Tragedia en San Juan: rescatan uno a uno los cuerpos del helicóptero siniestrado

Alrededor de las tres de la madrugada, los rescatistas descendieron de las camionetas y comenzaron una caminata de aproximadamente 15 kilómetros entre sierras, con camillas, bolsas mortuorias y equipos de rescate sobre sus hombros. Tras unas tres horas de marcha llegaron finalmente al sitio del accidente. Allí realizaron las primeras pericias: preservaron la escena, fotografiaron el lugar, efectuaron mediciones y relevaron tanto los restos del helicóptero como la posición en la que quedó la aeronave tras el impacto. Poco después localizaron a las víctimas.

La mayoría de los cuerpos permanecía dentro del Bell 412EP, que sufrió daños de enorme magnitud producto del violento choque contra el terreno. La aeronave accidentada había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias para una capacitación de tres días destinada al combate de incendios forestales. Se trata de un helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, equipado con dos turbinas Pratt & Whitney y diseñado específicamente para misiones de rescate, evacuaciones sanitarias, transporte de personal y lucha contra el fuego.

Según las especificaciones del fabricante, el modelo ofrece estabilidad incluso con fuertes vientos cruzados y en condiciones extremas de calor y altura. Sin embargo, nada de eso alcanzó para evitar la tragedia. Mientras continúan las pericias, todavía no existe una explicación definitiva sobre las causas del accidente. Periodistas locales consultados señalaron que, por el momento, no hay una hipótesis firme, aunque la principal línea de investigación apunta a las condiciones meteorológicas. La presencia de una intensa neblina combinada con llovizna podría haber reducido drásticamente la visibilidad y afectado el control de la aeronave durante el vuelo.

Tragedia en San Juan: rescatan uno a uno los cuerpos del helicóptero siniestrado

Será la Junta de Seguridad en el Transporte la encargada de determinar técnicamente qué ocurrió, mientras que el fiscal federal Francisco Maldonado investiga si existieron eventuales responsabilidades penales. El accidente se cobró la vida de siete personas vinculadas directamente con las tareas de emergencia y protección civil. Entre ellas se encuentran Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Tragedia en San Juan: rescatan uno a uno los cuerpos del helicóptero siniestrado

La muerte de quienes dedicaban su trabajo cotidiano a proteger y rescatar a otros convirtió el operativo de este jueves en una misión particularmente dolorosa para los equipos que debieron recuperar los cuerpos de sus propios compañeros. Mientras las familias esperan respuestas y San Juan despide a siete servidores públicos, el helicóptero permanece en el lugar del impacto. Solo cuando concluyan las tareas periciales podrá ser removido.