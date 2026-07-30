Nelson Castro estalló contra Milei por disolver el Coro Nacional de Niños: "Indignante"

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva reestructuración dentro del área de Cultura y tomó una decisión que generó fuertes cuestionamientos: disolvió el Coro Nacional de Niños, una institución con 59 años de historia dedicada a la formación artística y vocal de chicos y adolescentes de todo el país. En su lugar, el Ejecutivo dispuso la creación de un programa de formación artística.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 687/2026, firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La normativa modifica el Decreto 8557, dictado en noviembre de 1967, a través del cual se había creado el Coro Nacional de Niños dentro de la entonces Secretaría de Estado de Cultura y Educación.

Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños

Según los argumentos planteados por el Ejecutivo, la decisión surgió después de una revisión de las unidades bajo su dependencia destinadas a la formación artística de niños y adolescentes. En ese marco, el Gobierno consideró que los objetivos que hasta ahora estaban en manos del histórico organismo "pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio".

La decisión no pasó inadvertida y rápidamente comenzaron a surgir críticas. Uno de los que se pronunció con mayor dureza fue Nelson Castro, quien apuntó directamente contra Milei, Santilli y Sandra Pettovello por el cierre del organismo: " Qué ignorantes, esto no se hace ", lanzó el periodista al referirse a los funcionarios involucrados en la decisión.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva reestructuración dentro del área de Cultura y tomó una decisión que generó fuertes cuestionamientos

Castro también cuestionó los argumentos económicos detrás de este tipo de medidas y puso el foco en el costo que representaba el funcionamiento del organismo: "Se pueden modificar las cosas, el sueldo de todo es el sueldo de un senador. Indignante".

Sin embargo, su crítica más contundente estuvo dirigida directamente al Presidente. El periodista consideró que la decisión tendrá un peso que excederá cualquier consecuencia electoral inmediata y quedará asociada al legado de la gestión libertaria: " Le digo al Presidente: usted prometió otra cosa . Esto se lo va a facturar, no la elección, se lo va a facturar el recuerdo, usted pasara a la historia como el que disolvió el Coro de Niños".

Una institución con casi seis décadas de historia

El Coro Nacional de Niños había sido creado en 1967 con el objetivo de promover la expresión artística del repertorio coral en diferentes puntos del país y, al mismo tiempo, brindar formación profesional a los chicos y chicas que integraban el organismo.

"Usted pasará a la historia como quien disolvió el Coro Nacional de Niños" 🗣️



🔻Nelson Castro habló de la disolución del Coro Nacional de Niños y trató de "ignorantes" al gabinete libertario. pic.twitter.com/gKKssXHc1q — El Destape (@eldestapeweb) July 30, 2026

Según consta en información publicada por la Cámara de Diputados: "El Decreto N° 8557/67 creo el Coro Nacional de niños, éste es un organismo musical que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación y tiene como meta la expresión artística del repertorio coral en todos los ámbitos del país, a la vez que promueve la formación profesional de los pequeños cantantes que intervienen. Fue creado en Agosto de 1967 y hasta fines de 2009 fue dirigido por la Mtra. Vilma Gorini de Teseo. Desde entonces la dirección se encuentra a cargo de la Lic. María Isabel Sanz".

Desde su creación, el organismo tuvo entre sus principales funciones llevar la música coral a distintos escenarios del territorio argentino y ofrecer capacitación artística, técnica y vocal a sus integrantes. Además, cumplía un rol complementario en interpretaciones de mayor complejidad junto a otros organismos musicales nacionales.

El Coro Nacional de Niños había sido creado en 1967 con el objetivo de promover la expresión artística del repertorio coral

Entre sus objetivos centrales también se encontraba preparar a los jóvenes cantantes para una eventual carrera musical profesional y participar en obras sinfónico-corales cuando el repertorio así lo requería, incluso acompañando a formaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional.

De esta manera, el Decreto 687/2026 pone fin a casi seis décadas del Coro Nacional de Niños como organismo y abre una nueva etapa con un programa de formación artística que, según sostiene el Gobierno de Javier Milei, permitirá ampliar el alcance de las políticas destinadas a niños y adolescentes. La decisión, sin embargo, ya encontró fuertes detractores y Nelson Castro sintetizó una de las críticas más duras: más allá de las explicaciones administrativas, el cierre de una institución con 59 años de historia también deja abierta la discusión sobre qué lugar ocupa la cultura dentro de las prioridades del Estado.