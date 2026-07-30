Agosto llega con nuevos aumentos: suben el transporte, los peajes, las prepagas, el agua y algunos alquileres

Con el inicio de agosto, una nueva serie de aumentos impactará en el bolsillo de los argentinos. A lo largo del mes subirán las tarifas del transporte público, los peajes, el agua, las cuotas de las empresas de medicina prepaga y los alquileres con actualización por inflación, entre otros servicios.

Sube el alquiler

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los colectivos aumentarán un 3,9%, mientras que los trenes tendrán un incremento cercano al 11,6%. También subirá el subte, cuyo boleto pasará a costar desde $1.685,26, aunque seguirán vigentes los descuentos para pasajeros frecuentes. En paralelo, los peajes de las autopistas porteñas volverán a actualizarse con la fórmula de inflación más dos puntos adicionales.

En materia de servicios, las boletas de agua de AySA aumentarán un 3% para los usuarios de la Ciudad y el conurbano bonaerense, mientras que el Gobierno implementará un nuevo esquema para distribuir durante todo el año el costo del gas importado y evitar fuertes saltos estacionales en las facturas. Las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos ajustes. La mayoría incrementará sus cuotas alrededor del 2%, aunque algunas compañías, como Galeno y Omint, tendrán subas superiores.

Suben las prepagas

Por su parte, quienes tengan contratos de alquiler con actualización trimestral por inflación deberán afrontar un incremento del 6,6% durante agosto. De esta manera, un alquiler de $700.000 pasará a costar $746.200, mientras que uno de $900.000 ascenderá a $959.400. Los nuevos incrementos se suman a la inflación acumulada y volverán a presionar sobre el costo de vida de millones de hogares durante el mes de agosto.