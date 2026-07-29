Wanda Nara tildó de "alcohólico" a Mauro Icardi y él respondió con una jugada foto de la China Suárez

No hay paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Mientras sus hijas continúan varadas en Italia, el futbolista regresó a Buenos Aires para festejar el cumpleaños de Amancio Vicuña, el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

El delantero había viajado a Italia con la intención de resolver la situación legal de Francesca e Isabella. Sin embargo, finalmente no firmó la documentación necesaria para que las niñas puedan regresar a la Argentina . Según trascendió, su argumento fue que consultó en distintas comisarías italianas y allí le habrían informado que no existía una denuncia por el robo de los documentos.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen una guerra con sus hijas en el medio

El mares, en Sálvese Quien Pueda confirmaron que Icardi ratificó que no está dispuesto a firmar los papeles y que, incluso, estaría dispuesto a hacerse cargo de las multas económicas que pueda imponerle la Justicia argentina.

Además, en el programa repasaron las declaraciones que Nara brindó en DDM: "Pidió medidas mucho más severas, la prohibición de salida del país", contó sobre las acciones impulsadas por Icardi . Y agregó: "Pidió multas muy elevadas, pidió un montón de situaciones".

Wanda Nara está varada en Italia con sus hijas

Mientras tanto, las nenas siguen sin querer regresar a la casa donde ocurrió el robo: "En la casa donde sufrieron el robo no quieren estar y estamos esperando con las valijas armadas", explicó la conductora.

Wanda también aseguró que la situación afecta especialmente a Isabella, de apenas nueve años, quien prácticamente no tiene recuerdos de vivir en Italia: " Hace siete años que no viven acá, no es su centro de vida ", sostuvo.

En cuanto a Francesca, la mayor de las hermanas, manifestó su preocupación por el inicio del ciclo lectivo en la Argentina: "Escuchar a una hija que está pidiendo por favor ir a su primer día de clases... decís: 'qué locura'. Los papás estamos para proteger a nuestros hijos, no para generarles miedos, incertidumbres y más dolor", expresó.

En medio de este nuevo capítulo del conflicto, la mediática también habló en el programa de Flor de la V y lanzó fuertes críticas contra su exmarido. "En mi caso nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada", soltó, marcando una diferencia con la exposición pública que, según ella, hoy tiene Icardi.

Mauro Icardi y la China Suárez en la Bresh

Además, recordó cómo era la dinámica cuando todavía estaban en pareja y ella manejaba su carrera: "Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado. Yo detesto el deporte, pero me clavaba la calza y me subía a la bicicleta a mirar Twitter porque era lo mejor para su carrera".

Wanda también destacó el rol que cumplió como representante del delantero durante gran parte de su carrera: "Yo no solo era su esposa, también era su representante y le cerré los mejores clubes ".

En ese sentido, cuestionó la imagen que hoy proyecta el futbolista y advirtió que podría perjudicar su futuro profesional: " Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube . A ningún club que quiera contratar a un jugador le parece bien".

Pero el golpe más fuerte llegó cuando apuntó directamente contra el estado físico de Icardi: "Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora en las fotos".

Wanda Nara denunció que Icardi se la pasa de fiesta con la China Suárez y descuida su carrera

Como ya es habitual en la interminable guerra entre ambos, la respuesta del ex jugador del Galatasaray llegó a través de las redes sociales. Lejos de referirse directamente a las acusaciones de Wanda o a la situación de sus hijas, el delantero eligió poner el foco en su relación con la China Suárez.

Icardi compartió en sus historias de Instagram las fotos en lencería negra que la actriz había publicado días atrás y las acompañó con una contundente declaración de amor: "TE AMO @sangrejaponesa", junto a dos emojis de corazones.

Mauro Icardi compartió las fotos más sensuales de la China Suárez

Las imágenes forman parte de una producción realizada por la actriz en febrero en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires. En la sesión, la China posó con encajes negros, transparencias y una estética nocturna.

En su momento, la publicación original superó los 70.000 likes en apenas una hora y tenía los comentarios cerrados, una medida que la China Suárez mantenía para evitar los ataques que solía recibir cada vez que compartía contenido en sus redes sociales tras confirmar su relación con Mauro Icardi.