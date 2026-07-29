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Horror en Mendoza

Un policía de Infantería entró enmascarado a la casa de su ex pareja y la violó mientras dormía

El efectivo ya está tras las rejas.

29 Julio de 2026 09:24
Policía de Mendoza
Policía de Mendoza

Un relato de puro terror sacude a la provincia de Mendoza. No es la trama de una película de terror, sino la cruda y espantosa realidad que vivió una mujer en el departamento de Rivadavia. Un hombre que desarrollaba tareas como auxiliar de la Policía de Mendoza integrante del cuerpo de Infantería, atacó sexualmente a su ex pareja en su propia casa.

Eran las 8 de la mañana del domingo 26 de julio en el distrito La Libertad y, mientras el sol empezaba a brillar y a alumbrar el día, el silencio de una vivienda en la calle Galigniana fue profanado. La denunciante dormía cuando el horror tomó forma humana: un sujeto encapuchado con un pasamontañas irrumpió por la fuerza en su habitación y, bajo la sombra del anonimato que pretendía darle la máscara, el agresor la sometió y abusó sexualmente de ella.

Policía de Mendoza
Policía de Mendoza

A pesar del disfraz del terror, el instinto de supervivencia de la mujer fue más fuerte. En medio del ataque, logró identificar a la persona que se escondía tras la tela: era su ex pareja, el hombre que conocía perfectamente y que ahora usaba su fuerza de entrenamiento policial para destruirla.

Tras cometer la atrocidad, el policía —cuya identidad se mantiene bajo reserva por protocolo judicial— escapó pero la mujer salió de la casa y buscó refugio en lo de un familiar.

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Desde allí, con el cuerpo y el alma destrozados, marcó el 911, el pedido de auxilio activó un despliegue inmediato del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). La impunidad le duró apenas unas horas al agresor que intentaba retomar su vida normal en su domicilio aunque la Oficina Fiscal de Rivadavia - Junín ya había ordenado su captura. El auxiliar de Infantería fue detenido y puesto a disposición de la justicia, mientras la Policía Científica trabajaba en la escena del crimen recolectando las pruebas de una mañana de espanto.

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