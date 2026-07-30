Villarruel cruzó a Milei por un polémico reposteo: "¡Me preocupa profundamente su estado!"

Victoria Villarruel manifestó su preocupación en relación a las publicaciones que replica el mandatario Javier Milei en las redes sociales, luego de que compartiera una elaboración de la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, quien aseguró tener 90% comprobada que su par Marcela Pagano escribe las publicaciones de la vicepresidenta y de pronosticar que ambas terminarán en 2027 de la mano de la candidatura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", soltó Villarruel en X (ex Twitter), luego de que se confirmara que había reposteado la investigación sin fuentes de su diputada.

Los posteos de Victoria Villarruel en rechazo a la conspiración que enarboló, sin pruebas, la diputada nacional Lilia Lemoine.

"El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", había solicitado la vicepresidenta antes en la misma publicación que se mofaba de las elaboraciones de Lemoine. "¿Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio ", había sido la primera respuesta de Villarruel en tono irónico ante el presunto complot.

Lemoine había asegurado que existía un "90% de chances de que este sea un gran 'Lilia tenía razón' en 2027 o quizás antes", por la exposición que acababa de darle. "¡Guarden tuit! Si me equivoco, le pego en el palo", sostuvo la cosplayer en la publicación en la que indicaba que "desde 2024" Pagano le escribe los posteos a Villarruel en X. "Han tenido publicaciones espejadas y operan de la misma manera y en coordinación con los castrochavistas. Insultan similar. Dejan fijados sus tuits de forma parecida. Tienen trato común con Guillermo Moreno", conspiró.

Javier Milei respaldó la conspiración que denunció su diputada nacional, la cosplayer Lilia Lemoine.

"Ya en 2024 empezaron a mostrar su acercamiento hacia el peronismo solapadamente. Confieso haber contribuido fuertemente en haber saboteado sus planes", alegó Lemoine en otro momento del posteo. "Así es. Comparten asesores y fueron cómplices para intentar hacerle juicio político a Javier Milei. ¿Cómo creen que Villarruel está en contacto con el Chiqui Tapia? Pregúntenle a la vice qué opina de las SAD", deslizó más adelante.

"¡Incluso ambas comparten callcenter! Son como Rusia e Irán: fingen ser enemigos pero son socios contra Occidente. Incluso les molesta Israel por igual, claro que no pueden decirlo. El alineamiento Villaruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio. La van a dejar afuera a Bregman, finalmente, solo va a ser colectora", concluyó, con una inclusión de la figura del Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U) en la conspiración.