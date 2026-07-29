Brutal agresión en un geriátrico de Mar del Plata: un enfermero golpeó e insultó a una anciana y está prófugo

Las impactantes imágenes de la agresión que el enfermero Nicolás Cichero propinó sobre una de las habitantes del geriátrico "David" de la localidad bonaerense de Mar del Plata escandalizaron a toda la opinión pública y derivaron en su automática denuncia penal y despido del trabajador que fue registrado cuando golpeaba y maltrataba de forma verbal a una anciana.

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"Vamos a comer, ¿sí? Abrí a ver si te gusta. No, la mano no. La boca", son las primeras palabras que le dice Cichero a la mujer de tercera edad que atiende, pasadas las 19 horas del 27 de julio reciente. La mujer, que tardaba en responder y estaba algo ida, algo muy común en la ancianidad, no lo entendió y enseguida el hombre cambió el tono. "¡Abrí la boca!", lanzó.

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Segundos después la tomó de la mano y se la bajó, ya que la mujer la interponía entre la cuchara con alimento y su boca. La agresión iba cada vez más fuerte, según se percibe en el video registrado en las cámaras de seguridad del geriátrico ubicado en la calle Rivadavia al 4015. La situación escaló aún peor cuando Cichero la golpeó con la cuchara en la boca y la anciana estalló en un llanto impotente y sentido. "Vení. ¿Querés llorar? Vamos para allá", la invitó el enfermero mientras la llevaba en su silla de ruedas, con un porte agresivo que continuó una vez que estuvo con ella en el dormitorio al cual la trasladó.

Así quedó la boca de la anciana agredida en el geriátrico "David" de Mar del Plata.

Mientras los quejidos de la señora continuaban, también lo hacía la agresión de Cichero. "Por qué no te morís, vieja hija de puta", llegó a decirle. "Morite de una vez", insistió, en un constante devenir de insultos y reclamos de que andaba "llorando por cualquier cosa" y que debía fallecer para dejar "de joder a todos". Si bien el geriátrico difundió la agresión y presentó una denuncia contra Cichero, la Justicia todavía investiga el caso e intentar dar con el enfermo, quien todavía está desaparecido y prófugo. Su imagen de agresor se encuentra completamente viralizada en las redes sociales, pero todavía no pagó en donde debe pagar su accionar.