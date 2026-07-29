"No le alcanza con escuchar llorar a sus hija": el explosivo cruce 2.0 entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Lo que comenzó con el robo de los pasaportes de Francesca e Isabella durante el asalto a la casa de la empresaria en Milán terminó convirtiéndose en una disputa internacional que mantiene a las dos niñas sin poder regresar a la Argentina. La expectativa estaba puesta en una audiencia realizada en Italia, donde se buscaba destrabar la emisión de nuevos documentos. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdo y desató una nueva batalla pública entre la expareja.

El explosivo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes que mantiene a Francesca e Isabella varadas en Italia

Al salir del tribunal, Wanda recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación y apuntó directamente contra el delantero. "Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas vuelvan a tocar piso argentino", escribió en una historia de Instagram. Según la empresaria, Mauro Icardi no solo se negó a autorizar la renovación de los pasaportes, sino que además propuso que las niñas permanezcan en Italia y luego regresen a Turquía. "Agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio argentino y que las anote en Italia hasta que las deporten en Turquía donde él sostiene que deben estar", aseguró.

La conductora sostuvo que esa postura va en contra del deseo de las propias chicas. "Francesca e Isabella piden volver de todas las maneras posibles", afirmó. Ese pedido también apareció reflejado en las redes sociales de Francesca, cuya cuenta está administrada por su madre. "#Quierovolver", escribió la niña junto a tres banderas argentinas y una selfie, en un mensaje que rápidamente generó repercusión. Wanda también aseguró que sus hijas todavía desconocen cuál es la decisión tomada por su padre. "Aún no están enteradas de esto, ya que su padre les continúa diciendo que va a firmar cuando él quiera", sostuvo.

El explosivo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes que mantiene a Francesca e Isabella varadas en Italia

Lejos de bajar el tono, horas más tarde volvió a cargar contra el futbolista, cuestionando que viajara a la Argentina mientras las niñas siguen sin poder regresar. "Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo y pidiendo volver al colegio el 3 de agosto. Confío en que pronto vuelvan a casa con sus hermanos. Odias a las madres y castigas a tus hijas", disparó. La empresaria insistió además en que el regreso es una prioridad para las menores. "Mis hijas quieren volver y el colegio las espera."

El explosivo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes que mantiene a Francesca e Isabella varadas en Italia

Y cuestionó el planteo realizado por Icardi durante la audiencia. "Yo trabajo en Argentina, el padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición para salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar?", escribió. En otro de los pasajes más duros de su descargo, también puso en duda el argumento del futbolista sobre una eventual residencia en Turquía. "Según él, deberíamos estar en Turquía, pero ni él está ahí. ¿Por qué odia tanto el país donde nació?"

Finalmente, cerró: "No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, estaríamos ya en Argentina. ¿Quién ayuda a mis hijas?" Del otro lado, Mauro Icardi tampoco guardó silencio. A través de su cuenta de Instagram aseguró que la audiencia no tuvo la interpretación que planteó Wanda. "La jueza se reservó el resultado porque para la Justicia Italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación", escribió.

El explosivo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes que mantiene a Francesca e Isabella varadas en Italia

Además, cuestionó con dureza la decisión de la Justicia argentina que le prohibió salir del país mientras no firme la autorización para emitir los nuevos pasaportes. "La joyita de jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado", lanzó con ironía. Y sentenció: "Y me decían loco... Como dije siempre, voy a ir con todo y contra todos".

El explosivo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes que mantiene a Francesca e Isabella varadas en Italia

En otro extenso comunicado, el delantero también cuestionó la velocidad con la que actuó la Justicia. "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos." Icardi recordó que sus hijas tienen ciudadanía italiana y sostuvo que el caso debe resolverse en ese país. "Esta misma tarde hay una audiencia en Milán (Italia) sobre el mismo asunto. Hasta donde alcanza mi conocimiento, mis hijas son italianas, se encuentran en territorio italiano y la cuestión está sometida a la legislación y a la jurisdicción de ese país", disparó.

El explosivo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes que mantiene a Francesca e Isabella varadas en Italia

Por otra parte, también puso el foco sobre los tiempos del reclamo presentado por la otra parte. "Tampoco puedo dejar de señalar que los pedidos de la otra parte fueron presentados el 27 de julio, ocho días después del hecho que denuncian. Durante esos ocho días no hubo ninguna urgencia. Sin embargo, ahora aparecen resoluciones dictadas con una velocidad inusual e incluso superpuestas, dando una imagen de la Justicia que, al menos desde mi perspectiva, resulta muy difícil de comprender", concluyó. Por ahora, la única certeza es que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi está más lejos que nunca de encontrar un punto final.