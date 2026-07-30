¿Nuevo romance? Vinculan a Gastón Edul con una ex GH y aseguran que la relación "es más seria"

La vida sentimental de Gastón Edul volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo del espectáculo. Esta vez, el periodista deportivo fue vinculado con Sabrina Cortez, la ex participante de Gran Hermano, y desde el programa LAM aseguraron que el romance habría dado un paso importante tras varios meses de idas y vueltas. La primicia fue revelada por Pepe Ochoa durante la emisión del ciclo de América TV, luego de jugar con un enigmático que mantuvo en vilo a los panelistas. "Los del romance son Gastón Edul y Sabrina Cortez, la de Gran Hermano", lanzó al aire.

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La revelación sorprendió al resto del panel y rápidamente dio lugar a nuevos detalles sobre el supuesto vínculo entre ambos. Según explicó Ochoa, esta no sería la primera vez que Edul y Cortez intentan construir una relación. "El año pasado conté que se empezaron a ver, que iban y venían. No pasó a mayores, pero esta vez, al parecer, es más serio", recordó el panelista. De acuerdo con la información difundida en el programa, la historia habría quedado en pausa durante varios meses, aunque recientemente ambos volvieron a acercarse y decidieron darse una nueva oportunidad.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el viaje que estarían compartiendo en España. Según contó Ochoa, fue el propio periodista quien tomó la iniciativa para concretar el reencuentro. "Él la invitó a ella a Ibiza y ella accedió", reveló. La escapada al exclusivo destino europeo fue interpretada por los panelistas como una señal de que el vínculo atraviesa un momento muy distinto al del año pasado, cuando solo se hablaba de encuentros esporádicos. En LAM también remarcaron el delicado presente personal que atraviesa la influencer tras el reciente fallecimiento de su madre.

Gastón Edul

Según explicaron en el programa, el acompañamiento de Edul habría adquirido un significado especial en este contexto, fortaleciendo el vínculo entre ambos en medio del difícil momento que vive la ex Gran Hermano. Pese a la repercusión que tuvo la noticia, ni Gastón Edul ni Sabrina Cortez realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir la relación. No obstante, desde la producción de LAM insistieron en que esta vez la historia sería diferente al acercamiento del año pasado y que el romance estaría avanzando con mayor firmeza. La noticia también reavivó otro nombre que desde hace tiempo acompaña a Edul: el de Nati Jota.

Luego de la participación del periodista en La Velada del Año 6, donde cayó derrotado en su combate, la conductora e influencer le dedicó un sentido mensaje en redes sociales. "Orgullosa de vos como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo", escribió en una historia de Instagram. Más adelante, reflexionó sobre el valor de la derrota. "No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera".

Sabrina Cortez

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de afecto. "Te quiero". El gesto fue celebrado por muchos seguidores, aunque también volvió a despertar especulaciones sobre la relación entre ambos, ya que desde hace tiempo circulan rumores que los vinculan sentimentalmente. Mientras tanto, el foco parece haberse desplazado hacia Sabrina Cortez. Sin confirmaciones oficiales, pero con un viaje compartido y versiones cada vez más firmes, el periodista deportivo vuelve a estar en el centro de la escena por una historia de amor que promete seguir dando que hablar.