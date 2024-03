La condena por violación al tacho: Dani Alves quedará en libertad después de pagar un millón de euros

A finales de 2022, una mujer denunció a Dani Alves por violación; sucedió una trágica noche en un boliche de Barcelona. Meses después de que se comprobara la participación del futbolista en esa agresión sexual y se confirmara su culpabilidad, le impusieron cuatro años y medio de prisión. Ahora, tras haber pagado un millón de euros, podrá tener acceso a la libertad provisional hasta que se le dé sentencia firme.

Ya no le queda mucho a Alves, que cuando ingresó a prisión provisional por el hecho, el club Pumas de México donde jugaba rescindió su contrato. Ahora, debe pagar un millón de euros para salir en libertad provisional, pero también 150 mil euros a la denunciante.

Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de cárcel por violación

La salida de Alves en libertad quedó en manos de la Audiencia de Barcelona que acordó por mayoría que, pagando esa cifra millonaria, el ex lateral podría gozar de ese beneficio. El problema recaía sobre la posibilidad de fuga, que la misma Audiencia advirtió por lo menos tres veces durante el proceso de litigio. Es por eso que, cuando se aprobó la liberación tuvo que entregar los pasaportes español y brasilero para comprobar que no se fugaría.

Inés Guardiola, abogada de Dani Alves

El artilugio legal fue llevado a cabo por la abogada defensora de Alves, Inés Guardiola que defendió a capa y espada la libertad de su cliente. El argumento que usó fue que el ex jugador de fútbol ya cumplió una cuarta parte de su condena porque pasó unos 14 meses en prisión desde que se lo denunció. Alves se presentó ante la justicia a través de una videollamada desde la cárcel de Brians 2 -en donde se fijó el pedido de libertad- y allí expresó contundentemente: "Creo en la justicia. No voy a huir".

Cárcel de Brians 2 donde está alojado Dani Alves

Además de entregar los pasaportes para asegurar que no huya, Alves también deberá visitar semanalmente el juzgado para ser indagado y corroborar su presencia en Barcelona. Otra de las cláusulas que se le impusieron es una orden de restricción de 1.000 metros hacia la denunciante además de la imposibilidad de contactarla por teléfono, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.

El texto completo de la resolución

La Sala resuelve acordar la prisión provisional de Daniel Alves Da Silva eludible mediante el pago de una fianza de 1.000.000 euros y en caso de verificarse el pago, y acordarse su libertad provisional se procederá a la retirada de los dos pasaportes, español y brasileño, la prohibición de salir del territorio nacional, y la obligación de comparecencia apud acta ante esta Audiencia Provincial semanalmente, así como cuantas veces sea llamado por la Autoridad Judicial.

Dani Alves

Asimismo, se impone a Daniel Alves Da Silva la medida de prohibición de aproximación a la persona de la denunciante a una distancia no inferior de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, hasta que recaiga sentencia firme; declarando de oficio las costas.

Las declaraciones que llevaron a prisión a Alves

Una de las más contundentes fue la de la prima de la denunciante que estaba en el boliche de Barcelona cuando sucedió la agresión sexual: "La conozco desde que tenía tres años y no la he visto llorar nunca de esa manera. Me dice, 'se ha corrido dentro, me ha hecho mucho daño'. Lloramos las tres, yo no sabía cómo reaccionar en ese momento. Le dijimos que tenía que denunciar y me dijo que no la iban a creer. Ella se quería ir a casa".

Dani Alves

"Ella no quería, no, no, no" y agregó: "No quería denunciar, nos costó muchísimo, de verdad. Estaba en shock. A día de hoy está muy mal, ha perdido mucho peso, está ansiosa. Ha reducido su círculo de amigos porque no se fía de nadie. Está todo el rato pensando que la van a mirar, en cualquier sitio", dijo.

Además admitió: "La cogió y la tiró al suelo y le dijo algo como 'eres mi putita'. Ha recibido tratamiento psicológico seguro porque quedo con ella y me lo dice". Además contó sobre la intimidad de la chica: "Está obsesiva con todo, no sale de casa. Se piensa que todo el mundo la mira y le hace fotos".