"¿Por qué no gritó? Esto está todo armado": la indignante defensa de Sosa, denunciado por abuso sexual

El lunes por la tarde se produjo un giro clave en la causa que tiene implicados a los cuatro futbolistas de Vélez: después de la Cámara Gesell que se le realizó a la víctima, la fiscal del caso decidió que los implicados, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla queden aprehendidos por 48 horas hasta que el Juez decida en ese lapso de tiempo, cuál será el futuro de los señalados.

Los cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield implicados en el abuso sexual agravado a la periodista tucumana.

Cuando la denuncia salió a la luz y el equipo de Liniers decidió dejar apartados del plantel profesional a los cuatro futbolistas, la primera persona en hablar del entorno de los acusados de haber cometido el abuso sexual fue el abogado de Sosa, Ernesto Baaclini, quien aseguró en reiteradas ocasiones que su defendido es "inocente" y que nada tuvo que ver con el suceso.

Es que, a decir verdad y según lo confirmaron la víctima y su abogada Patricia Neme, el ex arquero de Independiente no estuvo en el acto del abuso sexual pero sí pertenecía dentro de la habitación cuando eso ocurría y no sólo eso, sino que cumplió con un grado de responsabilidad muy grande, dado que fue quien organizó la juntada y quien invitó a que la periodista tome unos tragos junto a él.

Teniendo en cuenta que después de la Cámara Gesell los cuatro jugadores quedaron aprehendidos, la abogada de la periodista tucumana aseguró que pedirá la misma sentencia para todos porque todos tienen un grado de responsabilidad fundamental y que lo clave, para que el Juez decida finalmente detenerlos, fue que la víctima declaró en las tres versiones que dio, tanto en la comisaria, en la Justicia como en la Cámara Gesell, lo mismo sin ninguna diferencia.

Denuncia en Vélez

Haciendo hincapié principalmente en Sosa, Neme advirtió que pedirá la misma pena que al resto, a pesar de no haber estado en el acto en sí. "El grado de responsabilidad de Sosa es fundamental. Si él no se hubiera acercado a ella a través de los chats y a través de los mensajes de Instagram, ella jamás hubiera ido al lugar donde fue abusada. Es un partícipe necesario del abuso sexual. Del acto no lo es, pero es un delito y merece una pena".

Teniendo en cuenta aquellas declaraciones después de todo lo ocurrido, la Cámara Gesell y la aprehensión, Baaclini volvió a hablar para defender al arquero y lo hizo de la peor manera posible: le quito mérito a la denuncia, aseguró que el hecho no pasó y que la víctima no gritó por ende lo que le sucedió, fue consensuado.

En diálogo con Radio del Plata, el abogado defensor trató de mentirosa a la periodista y desligó al arquero de la situación, dando a entender que no es igual que culpable del resto porque no estuvo en lo sexual, sino que solamente fue el encargado de escribirle. "Sosa no hizo nada más que mandarle un chat", indicó, y luego se preguntó a sí mismo: "¿Por qué no se retiró o no gritó? Esto está muy armado".

Los jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual quedaron detenidos en Tucumán.

Lejos de tirarse para atrás en su polémica declaración, siguió insistiendo en que todo es un invento de la periodista, sin saber por qué. "Ella dijo que entró a la habitación directamente y lo vio en bóxer a Sosa. No se retiró, tomó su cerveza y dijo que se sentía mareada pero la verdad nunca he visto una pastilla que te maree en 20 minutos sí y 15 no".

Más tarde, como si eso fuese poco, cuestionó la declaración de la denunciante en la Cámara Gesell cuando se quebró por relatar en primera persona todo lo que le sucedió. "Escuché que se había quebrado y eso no pasó en ningún momento salvo a lo último porque se quería ir porque estaba cansada, que es lógico porque son muchas horas".

Y desmintiendo las palabras de la periodista, Baaclini tomó provecho y también prejuzgó lo dicho por la víctima, cuando se refirió a que "quisieron comprarla" dejándole dinero en la mesa para que después del abuso, pueda retirarse tranquila y en silencio. Ante eso, el abogado subrayó: "Ella dice que le dejaron 600 mil pesos, pero eso no ocurrió nunca. Le dejaron para el Uber porque manifestó que estaba sin plata".

Por último, habló acerca de la situación procesal de su defendido, el cual se encuentra igual de implicado que los otros tres futbolistas a pesar de no haber cometido el delito del abuso. "Va a estar aprehendido hasta que tanto el juez dicte una orden de detención. Previo a esto nos convocaron a todas las partes y nos indicaron que se iba a realizar un ADN y un examen psiquiátrico" y cerró: "En la audiencia que va a venir, cuando se formalice el cargo, el acusado tiene la oportunidad de hablar y él lo va a hacer".