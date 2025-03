La Corte Suprema rechazó el recurso de Thomsen y su abogado estalló: "Lo quieren convertir en un mártir"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no analizar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Máximo Thomsen, uno de los condenados a prisión perpetua por el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en enero de 2020. Con esta decisión, el tribunal desestimó la posibilidad de recusar a los jueces de la Cámara Penal de Dolores que intervinieron en la causa, dejando firme la condena dictada.

Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Matías Benicelli y Lucas Pertossi durante el juicio

Fernando Burlando, abogado de los padres de la víctima, confirmó la noticia y destacó que la Corte consideró el planteo como "inadmisible". "Se considera que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible", señala el documento oficial del máximo tribunal.

La respuesta no tardó en llegar por parte de Francisco Oneto, abogado defensor de Thomsen, quien se mostró indignado al afirmar que se enteró de la decisión a través de los medios y no por los canales oficiales de la Justicia. "A mí no me notificaron de absolutamente nada, lo cual da cuenta de cómo la Justicia considera esta causa un show mediático antes que un ejercicio real de defensa", denunció en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Oneto fue aún más allá y acusó al sistema judicial de "convertir a Thomsen y a los demás condenados en mártires para exhibir en una vidriera". "Me interesaría hacer énfasis en la poca seriedad con la que la Justicia maneja esta causa", agregó, dejando en claro su disconformidad con el proceso.

Consultado sobre si solicitaría formalmente el documento con la decisión de la Corte, el abogado fue tajante: "No tengo nada que solicitar. Ellos tienen la obligación de notificarme". Además, criticó la falta de claridad en los procedimientos: "Tampoco sé a quién pedírselo, si al Tribunal Oral, a la Corte o a Casación. No puedo andar golpeando puertas de oficinas diciendo 'me enteré lo que pasó'".

Francisco Oneto, nuevo abogado de Máximo Thomsen.

Para Oneto, el hecho de que la decisión se haya hecho pública antes de que él mismo fuera notificado es "una falta total de respeto" y destacó que su prestigio como abogado le permite sostener la situación. "Si no fuera un abogado reconocido, el cliente lo primero que haría sería pensar mal de mí, que soy un irresponsable", sostuvo. Cabe recordar que Thomsen fue condenado a prisión perpetua junto con Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi como coautores del homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa.

Los condenados por matar a Fernando Báez Sosa

En tanto, Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios. El asesinato de Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell conmocionó a la sociedad y generó un enorme repudio público. La decisión de la Corte Suprema de no revisar el planteo de Thomsen refuerza la firmeza de las condenas impuestas y marca un nuevo capítulo en una causa que sigue despertando fuertes debates en la opinión pública.