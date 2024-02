"La psicopateó por 5 años": ordenaron una pericia psiquiátrica contra Junior Benítez

La muerte de Anabelia Ayala, la joven de 29 años que se suicidó durante la madrugada de Año Nuevo en el partido bonaerense Almirante Brown, hizo que la Justicia posara sus ojos sobre su ex pareja: el futbolista Junior Benítez. Resulta que los padres de la víctima denunciaron, afirman y sostiene que la joven fue instigada o coaccionada por él para quitarse la vida. "La golpeaba, la obligaba a irse con él y ella no podía tener contacto con el exterior", había contado, por ejemplo, la prima de la víctima.

Las lesiones que Junior Benítez le provocó a Ayala

La relación entre Anabelia y el ex Boca tuvo lugar entre los años 2018 y 2019. Fue durante una estadía en México -cuando él jugaba para el club Atlético San Luis de México- en el año 2019, cuando ella decidió volver a la Argentina tras una feroz golpiza que le había propinado el jugador. Esa fue la primera denuncia que tuvo.

Sin embargo, la historia de terror siguió. Cuando el futbolista regresó al país, se dirigió al domicilio de Anabelia y tras una discusión empezó a romper diferentes objetos de la casa. En ese momento, el padre de la chica, Juan Carlos Ayala, descubrió el episodio más violento: Benítez tenía en sus manos un arma de fuego.

Con ella, denunció, amenazaba de muerte a su hija. Este hecho también fue denunciado por la familia de la víctima. Como si esto fuera poco, el 2022 volvieron las amenazas, los golpes y la violencia. En enero de ese año, Benítez agredió a Juan Carlos y hasta le pinchó las ruedas de su vehículo.

Una vez más el ex jugador de Boca fue denunciado y tres efectivos policiales intervinieron para reducirlo. En aquella oportunidad, se caratuló la causa como "violación de domicilio, lesiones leves cometidas en el contexto de violencia de género, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad".

De acuerdo con las fuentes, la joven fue hallada ya sin vida durante las primeras horas del año 2024 en su casa de Almirante Brown: la última situación de acoso y violencia la tuvo el 30 de diciembre de 2023. Sin embargo, Benítez ya había estado preso en dos oportunidades por los maltratos y golpes que le propinaba.

Es acusado de cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023

Es en este marco de la causa que lo investiga por estos cuatro episodios de violencia de género cometidos entre 2021 y 2023 que la Justicia de Lomas de Zamora ordenó que se le realice un peritaje psiquiátrico y psicológico al futbolista. La medida fue dispuesta por el juez Manuel Barreiro, a cargo del Juzgado en lo Correccional 8 de Lomas de Zamora, quien dirigirá el juicio contra el ex jugador de Boca que comenzará a ser juzgado el 19 de marzo.

Benítez llegará imputado de los delitos de "coacción agravada por el empleo de arma, daños, amenazas, desobediencia y tenencia de arma sin la debida autorización legal" al juicio. Con esto se busca establecer si Benítez padece algún trastorno de la personalidad, si presenta rasgos impulsivos o si tiene tendencias a la auto o heteroagresión.

El futbolista se encuentra detenido desde el 12 de enero último en la alcaidía de Lomas de Zamora, luego de violar las condiciones del arresto domiciliario que le habían otorgado en esta causa, cuando pasó por la casa de su ex pareja, días antes de que se suicidara.

De hecho, el también ex jugador de Lanús sigue siendo investigado en una causa paralela por "averiguaciones de causales de muerte", luego de que el padre de Ayala denunciara que Benítez indujo a su hija al suicidio y que, incluso, mantenía una videollamada con ella cuando ella se quitó la vida durante la madrugada del 1 de enero.

Amenazas, golpes y tenencia ilegal de arma

Los hechos de violencia que se le imputan a Benítez son cuatro, ocurridos entre enero de 2021 y mayo del 2023, además de la tenencia de un arma sin la debida documentación legal. De acuerdo a la acusación fiscal, el primero de ellos sucedió el 16 de enero de 2021, en la casa situada en Rodríguez Peña al 600, del partido de Almirante Brown, donde Benítez destruyó los archivos de una notebook de la familia de su ex pareja.





Anabelia Ayala se suicidó durante la madrugada de Año Nuevo

Al día siguiente, Benítez irrumpió con un arma de fuego en el mismo domicilio y, en un contexto de violencia de género, amenazó a Juan Carlos Ayala, padre de su pareja, para que no interviniera en los problemas que existían entre él y su hija. Luego prendió fuego algunas cosas de Anabelia en la puerta del lugar y se fue.



Otro de los hechos sucedió el 28 de febrero de 2022, cuando el futbolista desobedeció la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su suegro y su grupo familiar y lo amenazó: "Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancás"; y en ese mismo hecho, amenazó también de muerte a otro familiar.



Mientras que el 18 de marzo de 2022, y siempre en el mismo domicilio, Benítez habría desobedecido nuevamente la prohibición de acercamiento a la casa de su pareja, a quien amenazó con un cuchillo para que le abriera la puerta, aunque ante la negativa de la mujer, dañó las cuatro llantas del auto Peugeot 406 de su padre.

El futbolista comenzará a ser juzgado el 19 de marzo

Finalmente, el Ministerio Público acusa a Benítez de haber tenido en su casa del partido de Esteban Echeverría una pistola Bersa calibre 9 milímetros cuyo permiso de tenencia estaba vencido. "Ella el día de ayer, 1° de enero, decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este hdp le hacía. Ella no lastimaba a nadie, él la psicopateó por 5 años y ella no aguantó", rezaba el contundente descargo que hizo Belén Aldana García sobre el caso de su prima.