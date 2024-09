Ortigoza se hizo el zonzo y no respondió el pedido de renuncia de San Lorenzo: "Lo vamos a sacar"

Después de que se viralizaran los aberrantes y violentos videos que muestran cómo Néstor Ortigoza golpeaba con ferocidad a Lucía Cassiau, su ex pareja, y que las autoridades de San Lorenzo le pidieran públicamente la renuncia a su cargo como vocal del club, el presidente del Ciclón, Marcelo Moretti, reveló que el ex futbolista de la Selección de Paraguay no respondió al pedido de renuncia y advirtió que lo van a sacar del cargo en caso de que no lo haga.

Néstor Ortigoza

Los videos que circularon durante las últimas horas del miércoles y gran parte del jueves forman parte de la causa por violencia de género que Cassiau le inició a Ortigoza, por ahora vocal y ex mánager de San Lorenzo. En las repudiables y violentas imágenes, se lo puede ver al ex futbolista atacando ferozmente a su ex pareja ante la mirada temerosa del hijo de ambos, de 13 años. Como consecuencia, desde la institución de Boedo le pidieron su inmediata renuncia: "A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución".

Sin embargo, Moretti resaltó que el violento ex futbolista hizo oídos sordos y no hizo acuso de recibo del pedido. "Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", destacó. Cabe resaltar que el presidente de San Lorenzo y Ortigoza no mantenían una buena relación desde que Moretti inició su gestión en la institución en enero de este año. Sin ir más lejos, Néstor fue apartado de la Comisión Directiva de San Lorenzo en agosto por decisión de Moretti, quien argumentó que aunque Ortigoza "no es un mal muchacho", carece de la formación necesaria para el cargo .

En aquel momento, el mandamás del Cuervo había desmentido que haya una mala relación entre ambos y afirmó que Ortigoza iba a seguir en la Comisión Directiva en un rol adecuado a sus capacidades, aunque con la aparición de los videos esto fue inmediatamente descartado. "No hablo con él desde que decidimos que no seguiría en el fútbol. Hace ya más de un mes, antes del partido con Mineiro. La última vez que estuvimos juntos fue contra Atlético Tucumán, y después de eso, no hablamos más", agregó Moretti y destacó que el campeón de la Copa Libertadores 2014 no respondió el pedido de renuncia. "Él no respondió", afirmó el presidente del club.

Denuncias cruzadas entre Ortigoza y su ex pareja.

Si bien Moretti aclaró que "siempre lo respetamos como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta", destacó que "este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado, porque el protocolo vigente en el fútbol argentino es claro". Durante las últimas horas circularon una serie de videos que comprobarían que el ex futbolista de la Selección de Paraguay, de 39 años, ejerció violencia física contra su ex pareja. En las imágenes, tomadas por la cámara de seguridad que el ex jugador tiene en la cocina de su casa, se lo puede ver embistiendo con furia contra su ex pareja.

El comunicado de San Lorenzo

En cuestión de segundos, le quita el teléfono celular de las manos y luego la ataca a golpes de puño ante la atenta mirada del hijo de ambos. En otro de los videos se lo ve al ídolo de San Lorenzo jugando a la pelota con el menor en el patio de su casa. De un momento a otro, arremete contra la madre del nene y le propina un pelotazo que hace volar por los aires el celular que ella estaba utilizando para grabar la situación. Cabe destacar que Ortigoza y Cassiau se encuentran envueltos en denuncias cruzadas, con una causa por "lesiones agravadas" que investiga la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género de Ezeiza.